經濟

京東擬補貼百億抗拼多多 股價挫近9%

【明報專訊】內地電商平台競爭激烈化，《南華早報》日前引述兩名消息人士報道，京東（9618）擬下月初推出100億元人民幣的補貼計劃，援助旗下自營及第三方平台的網店，藉此力拼主要對手拼多多（美：PDD）。據報，京東仍在敲定細節及準備相關系統，而集團未有回應相關報道。消息傳出後，京東股價受壓，昨收報189.7元，跌8.5%。

電商諮詢公司百聯創始人兼首席分析師莊帥表示，雖然京東在一線城市站穩陣腳，但在低收入地區的網絡則不如拼多多廣泛，認為新補貼有助京東撼動市場。他又稱，雖然中國消費者經常被廉價商品所吸引，但預算定價是一把雙刃劍，尤其在中國電商行業增長停滯的情况下，打價格戰或會對兩家公司造成傷害。

分析：新補貼有助京東撼動市場

總部位於上海的拼多多，早於2019年中的「618」促銷活動時，首次推出百億人民幣的補貼計劃，幫助其鞏固在中國小城鎮的地位。去年底，京東創始人劉強東重申「低價」的重要性，他表示：「低價是京東過去成功最重要的武器，以後也是唯一基礎性武器。」對於今年的補貼計劃，市場普遍視作為劉強東在性侵案和解後，回歸台前的信號。

就京東擬發起百億人民幣的補貼計劃消息，內媒《每日經濟新聞》亦有相似的報道，更表示根據內部簡報的時間線，關於補貼計劃前期的規則及產品的準備工作已經完成，現正在籌備競價系統上線、測試答問、審核商品等，將於3月初正式出爐。

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