賣樓收益減 信置基礎溢利跌36%

星澳寬限制 酒店溢利大升

信置最新簡報顯示，未入帳合約銷售額逾182億元，料當中約49億元下半年入帳。預期今年會推將軍澳凱柏峰III、中環ONE CENTRAL PLACE等6個項目，涉及2077伙單位。

收租方面，信置稱受第五波疫情影響租金下跌，以及寫字樓出租率下降，令分部溢利按年減4.8%至14.92億元。不過受惠商舖出租率大增帶動，旗下租盤整體出租率按年增0.8個百分點達91.1%。酒店業務受惠於新加坡及澳洲悉尼放寬旅遊限制及恢復國際旅遊，分部盈利按利增逾17倍，達2.29億元。主席黃志祥預期加息周期壓力逐漸放緩及中國重新通關將為香港住宅市場提供支持，集團已為短期內營運環境正常化做好充分準備。

在信置持股55.83%的尖沙咀置業（0247）期內基礎溢利按年減少34.9%至15.59億元，每股中期息0.15元。同系信和酒店（1221）中期受投資上市房託帳面變化影響，錄5150萬元虧損，不派息。若撇除投資帳面虧損，淨虧損將收窄至1850萬元。