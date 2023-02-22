經濟

恒生受累內房撥備大增 全年少賺27％

【明報專訊】恒生銀行（0011）昨日公布去年業績，全年總營業收入上升7%至531.98億元，惟純利下跌27%至101.65億元，每股盈利減少29%至4.95元，第四次中期息派2元，全年每股派息合共4.1元，按年下跌兩成（見表）。當中，預期信貸損失變動按年大增1.72倍至76.26億元，主要與內地商業房地產有關。行政總裁施穎茵表示，從去年末季至今年初內房支持政策漸見成效，對內房行業持審慎樂觀態度，料今年撥備將較去年少。

施穎茵料今年撥備將減少

恒生銀行昨天中午公布業績後，股價抽高，收市升3.3%，報128.2元。期內，恒生受惠於本港利率上升，淨利息收入增22%至289.81億元，淨利息收益率擴闊28個基點至1.77厘。但去年投資氣氛低迷，加上香港受到第五波新冠疫情影響，部分分行需於去年上半年暫停營業，財富管理產品的需求下降，淨服務費收入下跌23%至50.69億元。平均普通股股東權益回報率為5.5%，較2021年的7.7%為低。

該行財務總監蘇雪冰認為，美國今年加息緩和，而本港拆息走勢則視乎經濟情况、銀行資金流動等。去年第四季淨息差收入有可能已經見頂，惟仍視乎不同因素走勢。在中港通關下，預料今年盈利能力可改善，並帶動股東回報率上升。施穎茵補充，今年經濟氣氛向好，投資者信心增加，貸款需求正慢慢恢復，料下半年才會見明顯轉好。

去年內房相繼爆出違約，風險監控總監張家慧指出，去年內地房地產敞口減少26%，或180億元，未來會繼續降低內房行業的風險。現時恒生於內房的風險曝露主要以民企為主，佔63%，國企及外資企業則分別佔20%及17%，而未完成房地產項目包括發展商及零售佔帳簿小於1%。

風控總監：內房敞口去年減26%

大摩報告指，恒生淨利息收入及淨息差支持撥備前營業利潤維持穩定，不過預期信貸損失仍然高於市場預期。由於派息率較高，股息較預期好，但恒生估值仍相對較高。

富瑞發表報告稱，該行基本營運趨勢大致上符合預期，而管理層亦指今年撥備有望減少，料股東權益回報率（ROE）有望升至13%，市帳率（PB）為1.5倍，並上調目標價至135元，維持持有評級。

相關字詞﹕淨利息收益率 內房 業績 恒生銀行

上 / 下一篇新聞

匯控擬恢復派季息 明年再派特別息 稅前少賺7%勝預期 今明年派息率50%
匯控擬恢復派季息 明年再派特別息 稅前少賺7%勝預期 今明年派息率50%
上季撥備增33% 指內房情况改善
上季撥備增33% 指內房情况改善
CEO：港經濟重啟 利潤料勁增
CEO：港經濟重啟 利潤料勁增
賣樓收益減 信置基礎溢利跌36%
賣樓收益減 信置基礎溢利跌36%
息魔不散科網股領跌 恒指挫357點 分析：市場觀望業績 料港股首季反覆調整
息魔不散科網股領跌 恒指挫357點 分析：市場觀望業績 料港股首季反覆調整
京東擬補貼百億抗拼多多 股價挫近9%
京東擬補貼百億抗拼多多 股價挫近9%
匯豐再削港元定存息 中小銀行降按息
匯豐再削港元定存息 中小銀行降按息
大摩上調濠賭股盈測 籲「增持」美高梅
大摩上調濠賭股盈測 籲「增持」美高梅
華興資本包凡失聯 3億美元貸款存風險
華興資本包凡失聯 3億美元貸款存風險
太地「綠色廚房」 助租戶可持續發展
太地「綠色廚房」 助租戶可持續發展
蔚來傳推廉價電動車新品牌
蔚來傳推廉價電動車新品牌
美PMI勝預期 10年期債息撲4厘 加息陰霾 道指早段跌逾500點
美PMI勝預期 10年期債息撲4厘 加息陰霾 道指早段跌逾500點
必和必拓業績差 基礎利潤跌32%
必和必拓業績差 基礎利潤跌32%
「客戶停走資」言論疑涉誤導 瑞信主席傳遭審查
「客戶停走資」言論疑涉誤導 瑞信主席傳遭審查
張兆聰：京東打補貼戰受壓 成中長線收集機會
張兆聰：京東打補貼戰受壓 成中長線收集機會
涂國彬：通脹目標難改 央行難停加息
涂國彬：通脹目標難改 央行難停加息
技術取勝：恒生或有望上試133元
技術取勝：恒生或有望上試133元
劉思明：平台企業競爭激烈 撈底宜小心
劉思明：平台企業競爭激烈 撈底宜小心
周顯：有線縱賣殼也不易
周顯：有線縱賣殼也不易
湯文亮：很多房屋資源 被辣招浪費了
湯文亮：很多房屋資源 被辣招浪費了
NOVO LAND 2B折實均呎1.3萬 426萬起 較去年8月1B期低5% 預算案公布前夕開價
NOVO LAND 2B折實均呎1.3萬 426萬起 較去年8月1B期低5% 預算案公布前夕開價
發展商補貼首3年按息 料可抵消加息半厘
發展商補貼首3年按息 料可抵消加息半厘
天鑄2期4房7854萬沽 買家獲回贈9%印花稅
天鑄2期4房7854萬沽 買家獲回贈9%印花稅
新都城半年來首破千萬 同類價一周彈一成
新都城半年來首破千萬 同類價一周彈一成
太古城呎價兩月升兩成 近收復去年失地
太古城呎價兩月升兩成 近收復去年失地
鰂魚涌地盤售4.4億 越南富商5年蝕36%
鰂魚涌地盤售4.4億 越南富商5年蝕36%
KOKO ROSSO攻細單位 鄰近藍田站
KOKO ROSSO攻細單位 鄰近藍田站
會所設計靈感源自北意大利
會所設計靈感源自北意大利
基金特區：瑞士百達看好今年新興市場債
基金特區：瑞士百達看好今年新興市場債