經濟

匯控擬恢復派季息 明年再派特別息 稅前少賺7%勝預期 今明年派息率50%

【明報專訊】匯豐控股（0005）昨日公布去年第四季列帳基準除稅前利潤52.05億美元，按年升逾95%，全年計倒退7%（見表1），勝市場預期。集團指今年擬提升資本回報，包括首季恢復派季度股息，為2020年爆疫後首次，並將今明兩年派息比率定為50%；同時預期明年初完成出售加拿大業務後，派發特別息每股0.21美元。行政總裁祈耀年表示，按今年起有形股本回報率至少達12%和派息率指引計算，預期今年度股息約為0.5美元，與疫前的0.51美元大致相同。

明報記者 歐陽偉昉

匯控並宣布派第二次股息0.23美元，全年共派息0.32美元，勝預期的0.3美元。匯控昨午公布業績後股價一度衝上59.45元，見2019年7月以來新高，但之後即轉跌，收報57.6元，下跌1.96%。匯控在倫敦股價則做好，截至晚上10時折合每股61.2港元，較港股收市高6%。

匯控倫敦股價較港收市高6%

匯控截至去年底的普通股權一級資本比率為14.2%，較第三季末回升0.8個百分點，回復14%至14.5%的中期目標範圍。鑑於去年底資本生成狀况 ，將提前在5月公布首季業績時考慮回購。此外，今年底完成出售加拿大業務後，所得款項優先用於特別股息，其餘額外資本除分配至內部增長及投資機遇，也可能做額外回購。

祈耀年表示，該行過去3年已完成首階段轉型，有更好盈利基礎，並收緊成本紀律。他指季度派息將如過去在首三季派發相同金額，並在末期派較高股息，不過他拒絕給予今年首季股息指引。

受惠美國加息 淨息差擴0.28厘

撇除出售法國零售業務減值入帳等影響，匯控去年全年經調整除稅前利潤按年上升16.54%至240.1億美元，好過市場預期的237.3億美元。盈利增長主要受惠美國加息帶動淨息差上揚，去年淨息差擴0.28厘至1.48厘，單計第四季為1.74厘，按季增0.17厘。

預期今年淨利息收入增一成

就今年表現，匯控預期淨利息收入至少有360億美元，即按年增長10.4%。財務總監艾橋智補充，近期有見客戶存款轉向定期，存息存在競爭，加上港元拆息近期偏軟，雖預期是暫時性，不過仍會拖累淨利息收入，他們仍需評估上述影響與預期有多少差別，因此給予較審慎的指引。但他認為淨利息收入有潛在上修因素，包括美國繼續加息。目前該行預期英美均會再加息一至兩次，每次0.25厘，惟基於過去數周美國經濟數據強勁、通脹和就業具韌力，最終加息幅度或會高於預期。

高盛維持匯控「買入」評級，目標價為70元，該行認為匯控第四季度業績穩健，預計股價反應溫和至略微積極。匯控提加快資本回報，不過部分利好被謹慎信貸成本指引所抵消。

相關字詞﹕艾橋智 祈耀年 美國加息 港元拆息 業績 匯控

上 / 下一篇新聞

上季撥備增33% 指內房情况改善
上季撥備增33% 指內房情况改善
CEO：港經濟重啟 利潤料勁增
CEO：港經濟重啟 利潤料勁增
恒生受累內房撥備大增 全年少賺27％
恒生受累內房撥備大增 全年少賺27％
賣樓收益減 信置基礎溢利跌36%
賣樓收益減 信置基礎溢利跌36%
息魔不散科網股領跌 恒指挫357點 分析：市場觀望業績 料港股首季反覆調整
息魔不散科網股領跌 恒指挫357點 分析：市場觀望業績 料港股首季反覆調整
京東擬補貼百億抗拼多多 股價挫近9%
京東擬補貼百億抗拼多多 股價挫近9%
匯豐再削港元定存息 中小銀行降按息
匯豐再削港元定存息 中小銀行降按息
大摩上調濠賭股盈測 籲「增持」美高梅
大摩上調濠賭股盈測 籲「增持」美高梅
華興資本包凡失聯 3億美元貸款存風險
華興資本包凡失聯 3億美元貸款存風險
太地「綠色廚房」 助租戶可持續發展
太地「綠色廚房」 助租戶可持續發展
蔚來傳推廉價電動車新品牌
蔚來傳推廉價電動車新品牌
美PMI勝預期 10年期債息撲4厘 加息陰霾 道指早段跌逾500點
美PMI勝預期 10年期債息撲4厘 加息陰霾 道指早段跌逾500點
必和必拓業績差 基礎利潤跌32%
必和必拓業績差 基礎利潤跌32%
「客戶停走資」言論疑涉誤導 瑞信主席傳遭審查
「客戶停走資」言論疑涉誤導 瑞信主席傳遭審查
張兆聰：京東打補貼戰受壓 成中長線收集機會
張兆聰：京東打補貼戰受壓 成中長線收集機會
涂國彬：通脹目標難改 央行難停加息
涂國彬：通脹目標難改 央行難停加息
技術取勝：恒生或有望上試133元
技術取勝：恒生或有望上試133元
劉思明：平台企業競爭激烈 撈底宜小心
劉思明：平台企業競爭激烈 撈底宜小心
周顯：有線縱賣殼也不易
周顯：有線縱賣殼也不易
湯文亮：很多房屋資源 被辣招浪費了
湯文亮：很多房屋資源 被辣招浪費了
NOVO LAND 2B折實均呎1.3萬 426萬起 較去年8月1B期低5% 預算案公布前夕開價
NOVO LAND 2B折實均呎1.3萬 426萬起 較去年8月1B期低5% 預算案公布前夕開價
發展商補貼首3年按息 料可抵消加息半厘
發展商補貼首3年按息 料可抵消加息半厘
天鑄2期4房7854萬沽 買家獲回贈9%印花稅
天鑄2期4房7854萬沽 買家獲回贈9%印花稅
新都城半年來首破千萬 同類價一周彈一成
新都城半年來首破千萬 同類價一周彈一成
太古城呎價兩月升兩成 近收復去年失地
太古城呎價兩月升兩成 近收復去年失地
鰂魚涌地盤售4.4億 越南富商5年蝕36%
鰂魚涌地盤售4.4億 越南富商5年蝕36%
KOKO ROSSO攻細單位 鄰近藍田站
KOKO ROSSO攻細單位 鄰近藍田站
會所設計靈感源自北意大利
會所設計靈感源自北意大利
基金特區：瑞士百達看好今年新興市場債
基金特區：瑞士百達看好今年新興市場債