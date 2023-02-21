Tesla聯合創辦人：汽車非iPhone 自動駕駛是胡扯

指是馬斯克領導下擔憂因素

Martin Eberhard指出，雖然他很欣賞輔助駕駛功能等「以安全為導向的系統」，但他不太喜歡自動駕駛。他說，馬斯克（Elon Musk）似乎把心思都放在了自動駕駛汽車上，並認為這是他對馬斯克領導下的特斯拉最大的擔憂之一。

Martin Eberhard認為，將汽車視為軟件平台是錯誤的，就像對待iPhone或其他東西一樣。「我有一部iPhone，每次我獲得軟件更新時，裏面都會有漏洞，這些錯誤意味着危險。例如我的新聞推送應用程序偶爾會崩潰。這沒什麼大不了的，因為它只是iPhone上的一個煩惱。但這種錯誤會出現在汽車控制軟件中，例如，煞車或方向盤，它會殺了你。」馬斯克和特斯拉未有置評。

（綜合報道）

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