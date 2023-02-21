fb及Ig推付費訂閱 最低93.5元 提供身分認證標籤 澳紐先試行

Meta行政總裁朱克伯格表示，「Meta認證」的目的，是提高社交帳戶服務的安全性及真實性。訂戶可利用政府發出的身分證明文件，獲取身分認證。目前已獲藍剔身分認證的知名人士，其驗證狀態將不受影響，不過新服務暫不適用於商戶。Meta發言人表示，除了身分認證標籤，該訂閱服務還提供「主動的帳戶保護及帳戶支援」，且經認證的帳戶所發布的內容，有更大機會讓其他用戶瀏覽，協助有潛質的創作者擴大影響力，更快建立社群。

數千員工被評不合格 或涉裁員

Meta長期接獲大量虛假或冒名帳戶的投訴，新服務可望提升用戶的安全保障，並為Meta增加收入來源。自2021年蘋果iOS收緊對用戶的私隱保障，對社交媒體等的廣告推送加以限制，令Meta收入受到影響。去年2月，Meta曾估計，蘋果引入的私隱政策會導致Meta在2022年的廣告收入少收逾100億美元，相當於2021年總收入8%。

Meta本月早前表示，宏觀經濟形勢不明朗導致廣告需求疲軟，令去年第四季收入下降。多種因素正促使嚴重依賴廣告收入的Meta開源節流。《華爾街日報》引述知情人士稱，Meta在最近結束的一輪績效評估，給予數以千計員工不合格的評級，可能是Meta再次裁員的信號。

知情人士稱，Meta領導層預計，此次績效評分將導致更多員工在未來數周離職。消息指，倘離職人數不足，Meta將考慮新一輪裁員。Meta去年11月宣布解僱約1.1萬名員工，相當於員工總數的13%。Meta的新訂閱服務收入，將取決於多少用戶願意付費。截至去年底，FB平均每天有20億活躍用戶，而包括FB、IG、WhatsApp和Messenger在內的核心產品，每天有近30億活躍用戶。

Snapchat去年推訂閱服務

Twitter此前也推出了Twitter Blue藍剔訂閱服務，藍剔標記原本用於標示已完成身分驗證的知名用戶，不過普通付費訂戶只需符合綁定電話號碼等條件，也可獲得藍剔標誌。Twitter不會對這些訂戶進行身分核實。訂戶以網頁訂購的月費為8美元，通過蘋果iOS訂購的月費為11美元，付費後可享有編輯推文、減少接收廣告、發布較長的視頻，並將回覆或轉發內容置頂等權利。

此外，閱後即焚通訊軟件Snapchat也在去年推出月費3.99美元的Snapchat+訂閱服務，以獲取帖子閱讀量等功能。數據私隱公司Skyflow指出，訂閱模式反映社交媒體用戶以數據私隱換取免費服務的「魔鬼交易」即將結束。

（綜合報道）

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