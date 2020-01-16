尖沙嘴300呎舖億元易手 呎價33萬 通關後核心區舖王重現 56年帳升285倍

明報記者 林尚民

上述物業為尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈地下C1號舖，該舖處於彌敦道與金馬倫道交界，疫情前為內地自由行人流集中地。資料顯示，物業面積約300方呎，上月底以1億元售出，呎價約33.3萬元，買家以CLC LAND LIMITED作登記，公司董事包括資深投資者張實來等。原業主則為富衡珠寶盧氏家族，富衡珠寶創辦人盧家聰胞弟盧家騶早於1967年以35萬元購入該舖，物業及後作內部轉讓，現成交價較該家族56年前購入價高出9965萬元或285倍。

去年7500萬購同廈舖 呎價6.25萬

如參考金鑾大廈近年舖位成交，同由盧氏家族持有、面向彌敦道的B舖及一樓，總面積約1200方呎，去年1月同由張實來購入，作價7500萬元，呎價約6.25萬元，而盧氏家族早在1964年以50萬元購入該物業，持貨58年帳面升值7450萬元或149倍。至於面向金馬倫道的E號舖，則以4750萬元易手售予另一名買家。

事實上，張實來及相關人士近年最矚目一役，要數2021年8月與英記茶莊等放售銅鑼灣利園山道5至27號、波斯富街54至76號，以及羅素街60號一籃子舖及單位，項目原由新世界收購多年，而張氏等持有之物業，就佔整個地盤約20%業權，成為收購計劃關鍵所在，張實來等最終以12.8億元把物業售予新世界。

星光行舖由散貨場變身藥房

此後，張實來在疫情下多次入市，除購入上述兩舖外，2021年底亦以「買殼」（即公司轉讓形式）形式，向資深投資者羅家寶購入灣仔莊士敦道138號地下1號舖，面積約3885方呎，市場人士指舖位作價約2.6億元，呎價約6.7萬元；去年6月中，在拍賣場上以8200萬元購入曾由福臨門家族相關人士持有的灣仔駱克道金樂大廈銀主舖，較開價6900萬元高出1300萬元或約18%，而連同今次所購之金鑾大廈地下C1號舖，張實來過去一年多就以共5.17億元連購四個市區舖。

另隨着通關，內地遊客明顯增加，而藥房生意亦明顯好轉，其中龍華藥房2018年以約85萬元租用的尖沙嘴星光行地下8號舖，據悉疫情下曾轉為「散貨場」，而近日該舖已重新裝修，並以龍華藥房名義營業。