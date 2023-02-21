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周顯 投資二三事

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周顯：買有線股票慘蝕一半

【明報專訊】5年前，永升收購有線寬頻（1097）的交易，是經由供股的方式去實行，後者的大股東放棄供股，而由永升代供，這等於原股東沒收過一分錢，把公司白白送給永升。

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