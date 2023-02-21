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經濟
2023年2月21日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
虛擬資產發牌設1年寬限 火必正申請 准散戶參與買賣 平台須設客戶風險承擔上限
持牌平台須投保 保險界需時研究
中證監推不動產私募試點 支持內房
星展料港今年樓價企穩 豪宅有望升5%
嘀嗒出行捲土重來 申港上市
法院批「不開始令」 延後潘蘇通破產結束時間
高盛：受惠復蘇 MSCI中國今年看升24% 看好保險消費者服務必需品
恒指50天線失而復得 中資電訊股領漲
人行籲內銀放貸 符合適增長速度
3中資電訊商5G客升 中電信客量按月增1.9%
fb及Ig推付費訂閱 最低93.5元 提供身分認證標籤 澳紐先試行
愛立信削成本 擬削1400職位
Tesla聯合創辦人：汽車非iPhone 自動駕駛是胡扯
張兆聰：官媒發文挺手遊 心動有望突破
梁天卓：有線退牌的兩問兩答
何民傑：錯誤類比反對填海 貽笑大方
劉宇亮：A股興旺 內地券商股看俏
技術取勝：鞍鋼短線或回試2.4元
薛偉傑：國產航空輪胎技術突破 「備胎」有望轉正
香港寬頻誘有線客轉會 月費99元
美團搶港人才 車手收入最高3.5萬
劉思明：舊經濟股升勢難久 中交建強勢穩陣
周顯：買有線股票慘蝕一半
湯文亮：真假超額認購
尖沙嘴300呎舖億元易手 呎價33萬 通關後核心區舖王重現 56年帳升285倍
西貢舖近千萬易手 10年升逾六成
KOKO ROSSO周五首輪開售148伙
NOVO LAND 2B期最快今開價
首都兩房750萬沽 近一年同類新高
技術取勝：鞍鋼短線或回試2.4元
【明報專訊】信義玻璃望上試17.6元（圖）
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