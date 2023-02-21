3中資電訊商5G客升 中電信客量按月增1.9%

按每間電訊商公布，中電信的數據顯示，其移動用戶數目達3.92億戶，當月淨增113萬戶；當中5G套餐用戶佔2.73億戶，當月淨增503萬戶，已自去年12月份錄得淨增502萬戶最低增長紀錄以來，稍有回升。其有線寬頻用戶達1.82億戶，當月淨增97萬戶；固定電話用戶達1.05億戶，淨減25萬戶。

中聯通客戶增幅放緩

中聯通方面，1月份的5G套餐用戶達2.16億戶，按月淨增306.8萬戶，按客戶淨增長數目計算，連跌兩個月。但是其公布的5G行業虛擬專網服務客戶數目，則歷來首次突破4000戶，達到4012戶。

中移動客戶淨增長跌破千萬

至於中移動，雖然淨上客增長跑贏另兩家同業，但是按客戶淨增長數目計，則為近期增長最慢，並首次跌破按月淨增長千萬大關的水平，只有846.9萬。