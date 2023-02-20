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長者宜善用政府津貼維修物業

【明報專訊】屋企若住了多年，可能都想裝修，但想到要花費一筆錢，老友記都會猶豫。事實上，政府已推出協助長者維修物業計劃，長者可以因應物業情况作出申請。例如市區重建局的「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，津貼申請上限為8萬元，但老友記若已申請「長者維修自住物業津貼計劃」，加起來不能超過8萬元。津貼資助範圍主要針對影響樓宇安全的工程：包括石屎剝落、窗戶破損、檢驗工程、走火設備及滲水等工程。

明報記者 龍彩霞

長者維修自住物業津貼計劃推出至今多年，仍有不少長者不了解計劃詳情，甚至誤墮坊間以此津貼作招徠的裝修陷阱。合資格申請津貼的人士，須持有效香港身分證，並年滿60歲，亦須為有關自住物業的業主，故公屋租戶並無法申領此津貼，業主非居於有關物業亦不合資格。如申請人有合法配偶，亦需同住於申請物業中。

須考慮無障礙家居設計

不過，合資格申請並不代表可隨便找一間公司進行工程。津貼計劃列明，申請人須聘用合資格註冊承建商，如為自住單位進行維修，亦要在工程展開前，遞交申請表格、確保房協職員或代表視察物業及審批報價，並於完工後遞交註冊證明、完工證明文件影印本，以作核實。

大部分長者都希望留在家中養老，而不想入住老人院。不過想要居家安老，就要先解決家居的配套問題。從地板、燈光到家俬，為長者家居裝修是有不少安全和無障礙設計的考慮。其中要留意長者在家中跌倒是常見的家居意外，所以長者居住單位的地板、地磚都須有防滑標準。

最高津貼申請上限8萬

Ec HOUSE提供的資料認為，以香港最常用的德國標準（DIN Standard Ramp Testing）為例，廳房的地板最少要有R9，而廚房、廁所等潮濕地方，則選用防滑標準達到R10、R11或以上的瓷磚較好。為方便長者可以坐到馬桶或淋浴椅上，坐廁和淋浴的位置都要安裝扶手。老友記要善用8萬元津貼裝修無障礙家居，以減少家居意外。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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