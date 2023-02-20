經濟
睇樓速遞

香港地產

利．晴灣23屆現樓 社區成熟

【明報專訊】屬九龍老區的大角嘴，社區發展成熟、交通方便，成為區內新樓盤的一大賣點。不過，由於該區屬早年已發展舊區，很多新盤皆屬市建局與私人發展商合作的重建項目；市建局與有利集團（0406）合作發展，位於大角嘴杉樹街的利．晴灣23，屬於單幢項目，3樓至8樓由市建局持有，共有25伙，原保留作「樓換樓」，市建局近日推出該批單位公開發售。

明報記者 容婌維

攝影 黃志東

利．晴灣23已經落成入伙，至今樓齡約1年，全盤提供142個單位，主打1房戶型。市建局持有的樓層採1梯5伙設計，每層設2伙1房戶、2伙2房戶、1伙3房戶，這5層涵蓋全盤獨有的5伙3房戶，預計會吸引家庭客入市。

3房戶廳區間隔方正

上述25伙暫錄零星成交。市建局現正開放項目7樓全層供預約參觀，當中7樓B室，實用面積584方呎，採3房1套間隔，設有露台及工作平台。單位不設玄關，廳區間隔方正，外接22方呎露台。單位睡房未有全部歸邊，其中一間睡房連接客廳。至於包括主人房在內的兩間睡房，以及浴室、廚房等，則全數歸邊於客廳的另一方。單位設獨立廚房，廚房門向廳，內設基本家電、爐具。

兩間睡房、浴室以走廊連接，主人房位處走廊盡頭，屬套房設計；主人浴室位於房門旁，經過套廁轉左即可達主要起居空間，空間不算寬敞，預計可靠牆放置雙人牀。有別於一般方方正正的主人房，發展商在起居空間的另一方預設凹位，方便戶主劃作衣帽間或小書房，相信戶主需花心思規劃空間佈局。

部分單位望建築地盤

景觀有變數

項目單位可簡單分為3個不同坐向，以市建局持有的3至8樓為例，上述介紹的B室，以及毗鄰的C室、D室均向西，望向採歐式建築風格的同區屋苑。

至於實用面積313方呎E單位，為1房戶間隔，單位向南，望向區內樓景；單位與毗鄰大廈之間，有項目基座會所的戶外空間相隔，稍為降低壓迫感。

A室方面、實用面積444方呎的2房戶，則向北、望向百新商業大廈，單位客廳被商廈的牆身阻擋大部分景觀，相比其他單位，景觀相對壓迫。另外，A單位的其中一間睡房望向埃華街的建築地盤，目前景觀開揚，惟日後景觀變數最大。

步行10分鐘到港鐵奧運站

項目鄰近新九龍廣場，設有超市、食肆及便利店，而區內亦有不少特色小店、文青咖啡室等。交通方面，由項目步行至港鐵奧運站，需時10至15分鐘，區內亦有不少小巴、巴士路線前往各區。不過，大角嘴的社區面貌現時正在轉變，目前有不少重建項目，並進行建築工程，預計區內居民在未來數年內，仍會受建築聲浪及灰塵影響。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

李嘉誠基金會增2022版 首務教育 董事人數較「原版」少 父子三缺一
李嘉誠基金會增2022版 首務教育 董事人數較「原版」少 父子三缺一
「李嘉誠第三仔」42年捐300億 教育佔近半
「李嘉誠第三仔」42年捐300億 教育佔近半
匯控明放榜 巿場聚焦派息回購
匯控明放榜 巿場聚焦派息回購
禤惠儀：渣打股東回報有望重上高水平
禤惠儀：渣打股東回報有望重上高水平
恒生氫指數今推出 AI挑選成分股
恒生氫指數今推出 AI挑選成分股
瑞聯韋立民：美股債趨波動 中歐股市料跑出
瑞聯韋立民：美股債趨波動 中歐股市料跑出
富達：今年ESG擁3大投資主題
富達：今年ESG擁3大投資主題
臻和擁生科概念 暫未扭虧 推出20項商品 競爭激烈削毛利率
臻和擁生科概念 暫未扭虧 推出20項商品 競爭激烈削毛利率
地勤短缺 礙港航空業復蘇 外資航企：第三服務公司配套少 不利加機
地勤短缺 礙港航空業復蘇 外資航企：第三服務公司配套少 不利加機
機管局：無航班取消 林世雄研3工種輸入外勞
機管局：無航班取消 林世雄研3工種輸入外勞
尋元探幣專欄：ChatGPT更有趣吸引 元宇宙變「16號愛人」？
尋元探幣專欄：ChatGPT更有趣吸引 元宇宙變「16號愛人」？
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
部分羽絨來自活拔 被批不人道
部分羽絨來自活拔 被批不人道
陳智鑾：納米樓呎價高頻蝕讓 入市要小心
陳智鑾：納米樓呎價高頻蝕讓 入市要小心
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：盈利續看俏 中海油Call 11025
金子：盈利續看俏 中海油Call 11025
張兆聰：大巿本周或彈 吼醫療股
張兆聰：大巿本周或彈 吼醫療股
張兆聰：美互聯網廣告商強勢可留意
張兆聰：美互聯網廣告商強勢可留意
王良享：儲局或再添一名擁投票權鷹派
王良享：儲局或再添一名擁投票權鷹派
許健生：區塊鏈從顛覆性到融入生活
許健生：區塊鏈從顛覆性到融入生活
謝偉銓：地皮流標 應檢視出讓條款
謝偉銓：地皮流標 應檢視出讓條款
銀行高息定存搶新客 留意條款
銀行高息定存搶新客 留意條款
沈永年：不一樣的中山過年傳統
沈永年：不一樣的中山過年傳統
伍禮賢：保誠估值偏低 具增長空間
伍禮賢：保誠估值偏低 具增長空間
林嘉文：日本寬鬆幣策或有變
林嘉文：日本寬鬆幣策或有變
陳大為：慎防資金鏈斷裂 市場恐動盪
陳大為：慎防資金鏈斷裂 市場恐動盪
溫傑：亞信科技新業務訂單增長理想
溫傑：亞信科技新業務訂單增長理想
陸振球：冀降印花稅增港股競爭力
陸振球：冀降印花稅增港股競爭力
陸振球：投資應如「狡兔三窟」 做好分散風險
陸振球：投資應如「狡兔三窟」 做好分散風險
林少陽：領展勢掀港資地產股供股潮
林少陽：領展勢掀港資地產股供股潮
技術取勝：匯控雙底回升
技術取勝：匯控雙底回升
李聲揚：世上沒穩陣收高息這回事
李聲揚：世上沒穩陣收高息這回事
蔡金強：地產破局在於撫心自問
蔡金強：地產破局在於撫心自問
艾雲豪：天使投資者不同創投的運作
艾雲豪：天使投資者不同創投的運作
李順威：「不着陸」成華爾街新概念
李順威：「不着陸」成華爾街新概念
馬雲現身澳洲 探「改變一生」老朋友
馬雲現身澳洲 探「改變一生」老朋友
劉思明：調整市吸強勢股 博率先彈
劉思明：調整市吸強勢股 博率先彈
何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364
何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364
瑞銀亞洲：季績欠理想 聯想沽18544
瑞銀亞洲：季績欠理想 聯想沽18544
摩根大通亞洲：恐試區間底 道指熊49611
摩根大通亞洲：恐試區間底 道指熊49611
周顯：有線不如連免費電視也CUT走
周顯：有線不如連免費電視也CUT走
王弼：跟股神沽台積電獲利
王弼：跟股神沽台積電獲利
曾淵滄：巴菲特賣股 愈沽愈高顯功架
曾淵滄：巴菲特賣股 愈沽愈高顯功架
湯文亮：買樓如搵工 切忌騎牛搵馬
湯文亮：買樓如搵工 切忌騎牛搵馬
陳永傑：加息快見頂做就大牛市
陳永傑：加息快見頂做就大牛市
廖偉強：發展商不會逆旺巿而行
廖偉強：發展商不會逆旺巿而行
布少明：樓巿回勇 新盤接力
布少明：樓巿回勇 新盤接力
馬泰陽：小陽春持久力還看財案
馬泰陽：小陽春持久力還看財案
KOKO ROSSO兩日收2800票超額17倍 折實均呎近1.9萬加推68伙 快上銷售安排
KOKO ROSSO兩日收2800票超額17倍 折實均呎近1.9萬加推68伙 快上銷售安排
今年新盤成交逾千宗 超上季17%
今年新盤成交逾千宗 超上季17%
新盤搶客 十大屋苑成交跌四成
新盤搶客 十大屋苑成交跌四成
寶翠園三房戶呎租53.5
寶翠園三房戶呎租53.5
上月商舖買賣註冊逾12億 3個月高位
上月商舖買賣註冊逾12億 3個月高位
溱岸8號交投轉旺 均呎企穩1.7萬
溱岸8號交投轉旺 均呎企穩1.7萬
長者宜善用政府津貼維修物業
長者宜善用政府津貼維修物業