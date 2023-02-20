經濟

香港地產

新盤搶客 十大屋苑成交跌四成

【明報專訊】綜合中原地和美聯兩大龍頭代理行統計，過去周末兩日，本港十大指標屋苑共錄約15宗成交，按周減少約四成。業界分析，二手交投下挫，主要是受新盤搶客、業主議價空間減少影響所致，其中鰂魚涌康怡花園，過去兩日錄約2宗成交，當中一個「鳳凰樓層」（即頂層對落一層）戶獲多組客洽購，業主企硬不減價，最後以826萬元易手。

利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，上述單位為康怡花園N座「鳳凰樓層」戶，實用面積416方呎兩房間隔，最新以826萬元易手、實呎19,856元；因為原業主早於1990年以110萬購入單位，持貨33年轉手，帳面勁賺716萬元、單位期內升值6.5倍。

康怡「鳳凰樓層」兩房 33年升值6.5倍

美聯助理聯席董事羅航星指出，大圍名城3期盛世第5座北翼高層C室，實用面積1042方呎，四房連套間隔，原業主上月起叫價1950萬元放盤，及後獲買家追價至2020萬元易手，創屋苑2021年7月後成交價新高、實呎19,386元，即追價70萬元或3.6%；不過，原業主2019年1月以1920萬元購入單位，持貨4年轉手，帳面雖然獲利100萬元或約5%，但若連使費計，可能實蝕逾11萬元或約0.5%。

新香港人獲身分證後 1460萬購尚翹峰三房

另外，有「新香港人」取得香港身分證後隨即入市。美聯營業經理韓家恒稱，灣仔尚翹峰新錄第2座中層C室易手，實用面積610方呎三房連套間隔、望灣仔市景，以1460萬元售出、實呎23,934元。

據悉，上述單位新買家，為剛取得香港永久性居民身分證的「新香港人」；原業主2007年6月以約525.2萬元一手購入，持貨約16年轉手，帳面獲利約934.8萬元，單位期內升值1.8倍。

雖然大市氣氛好轉，但市區指標屋苑仍錄個別蝕讓。利嘉閣高級經理黃凱達指，鰂魚涌太古城新錄隋宮閣高層G室成交，實用面積約715方呎三房間隔、屬遺產貨，以1300萬元易手、實呎18,182元。

上述太古城單位原業主於2017年以約1465萬元購入，持貨約6年，帳面蝕165萬元或11%，若連同使費計，料原業主有機會實蝕逾247.5萬元或約17%離場。

上 / 下一篇新聞

李嘉誠基金會增2022版 首務教育 董事人數較「原版」少 父子三缺一
李嘉誠基金會增2022版 首務教育 董事人數較「原版」少 父子三缺一
「李嘉誠第三仔」42年捐300億 教育佔近半
「李嘉誠第三仔」42年捐300億 教育佔近半
匯控明放榜 巿場聚焦派息回購
匯控明放榜 巿場聚焦派息回購
禤惠儀：渣打股東回報有望重上高水平
禤惠儀：渣打股東回報有望重上高水平
恒生氫指數今推出 AI挑選成分股
恒生氫指數今推出 AI挑選成分股
瑞聯韋立民：美股債趨波動 中歐股市料跑出
瑞聯韋立民：美股債趨波動 中歐股市料跑出
富達：今年ESG擁3大投資主題
富達：今年ESG擁3大投資主題
臻和擁生科概念 暫未扭虧 推出20項商品 競爭激烈削毛利率
臻和擁生科概念 暫未扭虧 推出20項商品 競爭激烈削毛利率
地勤短缺 礙港航空業復蘇 外資航企：第三服務公司配套少 不利加機
地勤短缺 礙港航空業復蘇 外資航企：第三服務公司配套少 不利加機
機管局：無航班取消 林世雄研3工種輸入外勞
機管局：無航班取消 林世雄研3工種輸入外勞
尋元探幣專欄：ChatGPT更有趣吸引 元宇宙變「16號愛人」？
尋元探幣專欄：ChatGPT更有趣吸引 元宇宙變「16號愛人」？
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
部分羽絨來自活拔 被批不人道
部分羽絨來自活拔 被批不人道
陳智鑾：納米樓呎價高頻蝕讓 入市要小心
陳智鑾：納米樓呎價高頻蝕讓 入市要小心
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：盈利續看俏 中海油Call 11025
金子：盈利續看俏 中海油Call 11025
張兆聰：大巿本周或彈 吼醫療股
張兆聰：大巿本周或彈 吼醫療股
張兆聰：美互聯網廣告商強勢可留意
張兆聰：美互聯網廣告商強勢可留意
王良享：儲局或再添一名擁投票權鷹派
王良享：儲局或再添一名擁投票權鷹派
許健生：區塊鏈從顛覆性到融入生活
許健生：區塊鏈從顛覆性到融入生活
謝偉銓：地皮流標 應檢視出讓條款
謝偉銓：地皮流標 應檢視出讓條款
銀行高息定存搶新客 留意條款
銀行高息定存搶新客 留意條款
沈永年：不一樣的中山過年傳統
沈永年：不一樣的中山過年傳統
伍禮賢：保誠估值偏低 具增長空間
伍禮賢：保誠估值偏低 具增長空間
林嘉文：日本寬鬆幣策或有變
林嘉文：日本寬鬆幣策或有變
陳大為：慎防資金鏈斷裂 市場恐動盪
陳大為：慎防資金鏈斷裂 市場恐動盪
溫傑：亞信科技新業務訂單增長理想
溫傑：亞信科技新業務訂單增長理想
陸振球：冀降印花稅增港股競爭力
陸振球：冀降印花稅增港股競爭力
陸振球：投資應如「狡兔三窟」 做好分散風險
陸振球：投資應如「狡兔三窟」 做好分散風險
林少陽：領展勢掀港資地產股供股潮
林少陽：領展勢掀港資地產股供股潮
技術取勝：匯控雙底回升
技術取勝：匯控雙底回升
李聲揚：世上沒穩陣收高息這回事
李聲揚：世上沒穩陣收高息這回事
蔡金強：地產破局在於撫心自問
蔡金強：地產破局在於撫心自問
艾雲豪：天使投資者不同創投的運作
艾雲豪：天使投資者不同創投的運作
李順威：「不着陸」成華爾街新概念
李順威：「不着陸」成華爾街新概念
馬雲現身澳洲 探「改變一生」老朋友
馬雲現身澳洲 探「改變一生」老朋友
劉思明：調整市吸強勢股 博率先彈
劉思明：調整市吸強勢股 博率先彈
何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364
何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364
瑞銀亞洲：季績欠理想 聯想沽18544
瑞銀亞洲：季績欠理想 聯想沽18544
摩根大通亞洲：恐試區間底 道指熊49611
摩根大通亞洲：恐試區間底 道指熊49611
周顯：有線不如連免費電視也CUT走
周顯：有線不如連免費電視也CUT走
王弼：跟股神沽台積電獲利
王弼：跟股神沽台積電獲利
曾淵滄：巴菲特賣股 愈沽愈高顯功架
曾淵滄：巴菲特賣股 愈沽愈高顯功架
湯文亮：買樓如搵工 切忌騎牛搵馬
湯文亮：買樓如搵工 切忌騎牛搵馬
陳永傑：加息快見頂做就大牛市
陳永傑：加息快見頂做就大牛市
廖偉強：發展商不會逆旺巿而行
廖偉強：發展商不會逆旺巿而行
布少明：樓巿回勇 新盤接力
布少明：樓巿回勇 新盤接力
馬泰陽：小陽春持久力還看財案
馬泰陽：小陽春持久力還看財案
KOKO ROSSO兩日收2800票超額17倍 折實均呎近1.9萬加推68伙 快上銷售安排
KOKO ROSSO兩日收2800票超額17倍 折實均呎近1.9萬加推68伙 快上銷售安排
今年新盤成交逾千宗 超上季17%
今年新盤成交逾千宗 超上季17%
寶翠園三房戶呎租53.5
寶翠園三房戶呎租53.5
上月商舖買賣註冊逾12億 3個月高位
上月商舖買賣註冊逾12億 3個月高位
利．晴灣23屆現樓 社區成熟
利．晴灣23屆現樓 社區成熟
溱岸8號交投轉旺 均呎企穩1.7萬
溱岸8號交投轉旺 均呎企穩1.7萬
長者宜善用政府津貼維修物業
長者宜善用政府津貼維修物業