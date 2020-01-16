KOKO ROSSO兩日收2800票超額17倍 折實均呎近1.9萬加推68伙 快上銷售安排

明報記者 容婌維

會德豐地產常務董事黃光耀表示，撇除樓層等因素，是次新加推單位屬原價加推；以折實價計算，全數單位折實售價低於1000萬元，項目日內將公布首張銷售安排，預計於本周展開首輪銷售。

至於現時累收逾2800票，黃光耀指出，入票人士約八成為用家、兩成為投資客。

是次價單2號68伙全數位處第6座，屬於一房及兩房戶，部分單位預計可望維港，實用面積268至497方呎，價單定價656.1萬至1122.5萬元，價單呎價19,855元至25,235元。維持最高12%直減折扣，折實價577.4萬至987.8萬元，折實實呎17,473元至22,209元，整批折實均呎18,908元。

澐璟3406呎複式特色戶招標

其他新盤亦有新部署。華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，上載全新銷售安排，本周四（23日）起招標推售118伙，包括63伙早前已推出招標的單位、53伙全新推出標準分層戶、以及2伙首度推出的頂層特色戶；今批單位實用面積781至3406方呎，涵蓋三房及四房戶。

其中，澐璟第2座36樓及37樓A室單位，屬實用面積3406方呎複式四房三套間隔、另連平台及天台，是為今批單位中面積最大。

澐璟亦售出6座33樓A室，實用面積950方呎三房戶，連車位以3913.8萬元售出、實呎4.11萬元；項目去年11月推出至今累沽約67伙，吸金總額近逾32.9億元。

信置（0083）旗下項目於過去兩日累售6伙，涵蓋3個樓盤、吸金逾7397萬元；其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，沽出4個實用面積458至496方呎的兩房戶，成交價1143萬至1342萬餘元、實呎2.32萬至2.93萬元。

信置系本月沽57伙吸金逾億

綜合市場資訊，信置旗下項目2月至今累沽57伙，套現約1.08億元，主要成交來自何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS、西南九龍長沙灣維港滙系列。

此外，由VMS鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，在過去兩日合共錄得6宗成交，成交金額近5900萬元，平均實呎22,568元。