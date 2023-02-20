經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：小陽春持久力還看財案

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布在即，有部分市民期待財政司長陳茂波加強「派糖」力度，繼續紓解民困，重振經濟，樓市能否受惠，進一步帶動成交，還需拭目以待。上一份《財政預算案》，政府推出多項紓解民困措施，包括派發電子消費券、寬減薪俸稅、個人入息課稅、寬減物業差餉、交通津貼及電費補貼等，透過「派糖」扶助長者與基層生活，事實上，住屋問題仍然困擾不少港人，當中不少中產人士希望政府可以推出良策，以減輕稅務負擔及解決住屋需求。

香港與內地全面重啟通關後，中港經濟活動逐步復常，帶動本港樓市陽春早現，整體住宅物業迅速由谷底反彈。綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，本月首16日新盤成交量錄約430宗，比起上月同期增加約五成；同時，綜合土地註冊處資料顯示，本月（截至16日）二手住宅錄2540宗註冊，按月增約四成，相信首季樓市小陽春持久力有望延續。

近年受惠按揭保險放寬上限，置業成本稍為降低，有助活化換樓鏈，以及協助不少市民升級置業，當中1000萬至1200萬元的物業成交跑贏大市。筆者認為，繼去年放寬「茂波Plan」後，可以進一步放寬壓力測試，減低市民的入市門檻，讓更多上車客受惠，加快物業市場流轉。

壓抑樓市的辣招已超過12年，政府願意透過吸引外地人才而寬減部分樓市辣招，亦不妨站在本港市民的置業角度出發，透過減辣紓緩市民置業壓力。倘若政府在即將公布《財政預算案》提振經濟措施、甚至為樓市撤辣，預計一手交投將按年升逾六成；二手住宅註冊量將按年升逾兩成至約4.5萬宗；樓價升幅最樂觀可達15%，重現價量齊升的旺市格局。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

上 / 下一篇新聞

李嘉誠基金會增2022版 首務教育 董事人數較「原版」少 父子三缺一
李嘉誠基金會增2022版 首務教育 董事人數較「原版」少 父子三缺一
「李嘉誠第三仔」42年捐300億 教育佔近半
「李嘉誠第三仔」42年捐300億 教育佔近半
匯控明放榜 巿場聚焦派息回購
匯控明放榜 巿場聚焦派息回購
禤惠儀：渣打股東回報有望重上高水平
禤惠儀：渣打股東回報有望重上高水平
恒生氫指數今推出 AI挑選成分股
恒生氫指數今推出 AI挑選成分股
瑞聯韋立民：美股債趨波動 中歐股市料跑出
瑞聯韋立民：美股債趨波動 中歐股市料跑出
富達：今年ESG擁3大投資主題
富達：今年ESG擁3大投資主題
臻和擁生科概念 暫未扭虧 推出20項商品 競爭激烈削毛利率
臻和擁生科概念 暫未扭虧 推出20項商品 競爭激烈削毛利率
地勤短缺 礙港航空業復蘇 外資航企：第三服務公司配套少 不利加機
地勤短缺 礙港航空業復蘇 外資航企：第三服務公司配套少 不利加機
機管局：無航班取消 林世雄研3工種輸入外勞
機管局：無航班取消 林世雄研3工種輸入外勞
尋元探幣專欄：ChatGPT更有趣吸引 元宇宙變「16號愛人」？
尋元探幣專欄：ChatGPT更有趣吸引 元宇宙變「16號愛人」？
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
部分羽絨來自活拔 被批不人道
部分羽絨來自活拔 被批不人道
陳智鑾：納米樓呎價高頻蝕讓 入市要小心
陳智鑾：納米樓呎價高頻蝕讓 入市要小心
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：盈利續看俏 中海油Call 11025
金子：盈利續看俏 中海油Call 11025
張兆聰：大巿本周或彈 吼醫療股
張兆聰：大巿本周或彈 吼醫療股
張兆聰：美互聯網廣告商強勢可留意
張兆聰：美互聯網廣告商強勢可留意
王良享：儲局或再添一名擁投票權鷹派
王良享：儲局或再添一名擁投票權鷹派
許健生：區塊鏈從顛覆性到融入生活
許健生：區塊鏈從顛覆性到融入生活
謝偉銓：地皮流標 應檢視出讓條款
謝偉銓：地皮流標 應檢視出讓條款
銀行高息定存搶新客 留意條款
銀行高息定存搶新客 留意條款
沈永年：不一樣的中山過年傳統
沈永年：不一樣的中山過年傳統
伍禮賢：保誠估值偏低 具增長空間
伍禮賢：保誠估值偏低 具增長空間
林嘉文：日本寬鬆幣策或有變
林嘉文：日本寬鬆幣策或有變
陳大為：慎防資金鏈斷裂 市場恐動盪
陳大為：慎防資金鏈斷裂 市場恐動盪
溫傑：亞信科技新業務訂單增長理想
溫傑：亞信科技新業務訂單增長理想
陸振球：冀降印花稅增港股競爭力
陸振球：冀降印花稅增港股競爭力
陸振球：投資應如「狡兔三窟」 做好分散風險
陸振球：投資應如「狡兔三窟」 做好分散風險
林少陽：領展勢掀港資地產股供股潮
林少陽：領展勢掀港資地產股供股潮
技術取勝：匯控雙底回升
技術取勝：匯控雙底回升
李聲揚：世上沒穩陣收高息這回事
李聲揚：世上沒穩陣收高息這回事
蔡金強：地產破局在於撫心自問
蔡金強：地產破局在於撫心自問
艾雲豪：天使投資者不同創投的運作
艾雲豪：天使投資者不同創投的運作
李順威：「不着陸」成華爾街新概念
李順威：「不着陸」成華爾街新概念
馬雲現身澳洲 探「改變一生」老朋友
馬雲現身澳洲 探「改變一生」老朋友
劉思明：調整市吸強勢股 博率先彈
劉思明：調整市吸強勢股 博率先彈
何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364
何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364
瑞銀亞洲：季績欠理想 聯想沽18544
瑞銀亞洲：季績欠理想 聯想沽18544
摩根大通亞洲：恐試區間底 道指熊49611
摩根大通亞洲：恐試區間底 道指熊49611
周顯：有線不如連免費電視也CUT走
周顯：有線不如連免費電視也CUT走
王弼：跟股神沽台積電獲利
王弼：跟股神沽台積電獲利
曾淵滄：巴菲特賣股 愈沽愈高顯功架
曾淵滄：巴菲特賣股 愈沽愈高顯功架
湯文亮：買樓如搵工 切忌騎牛搵馬
湯文亮：買樓如搵工 切忌騎牛搵馬
陳永傑：加息快見頂做就大牛市
陳永傑：加息快見頂做就大牛市
廖偉強：發展商不會逆旺巿而行
廖偉強：發展商不會逆旺巿而行
布少明：樓巿回勇 新盤接力
布少明：樓巿回勇 新盤接力
KOKO ROSSO兩日收2800票超額17倍 折實均呎近1.9萬加推68伙 快上銷售安排
KOKO ROSSO兩日收2800票超額17倍 折實均呎近1.9萬加推68伙 快上銷售安排
今年新盤成交逾千宗 超上季17%
今年新盤成交逾千宗 超上季17%
新盤搶客 十大屋苑成交跌四成
新盤搶客 十大屋苑成交跌四成
寶翠園三房戶呎租53.5
寶翠園三房戶呎租53.5
上月商舖買賣註冊逾12億 3個月高位
上月商舖買賣註冊逾12億 3個月高位
利．晴灣23屆現樓 社區成熟
利．晴灣23屆現樓 社區成熟
溱岸8號交投轉旺 均呎企穩1.7萬
溱岸8號交投轉旺 均呎企穩1.7萬
長者宜善用政府津貼維修物業
長者宜善用政府津貼維修物業