廖偉強：發展商不會逆旺巿而行

部分人更喜歡列舉數據，以圖證明樓價不容易出現反彈。他們往往會指出，這幾年新盤囤積了一定數量的存貨，加上今年發展商的推盤量預計會十分龐大，於是很簡單地作出假設，認為當新盤銷情稍有阻滯，發展商就必定會減價出貨，令樓價反彈乏力。

如果大家比較「心水清」，就會發現這個論點與現實有着很大的距離。去年全年，市况雖然極度低迷，一二手交投大幅萎縮，但在這艱難的時間，發展商寧願拖慢推盤的時間表，也不願意貿然推盤，甚或減價求售。既然在最困難的環境下，尚且沒有出現割喉戰，大家又怎會相信，在目前樓市已明顯轉勢向上時，發展商會「反其道而行」，大幅劈價去貨呢？

筆者之前已提及，內地與本港通關後，進入地產市場的「先頭部隊」，就是實力雄厚的傳統資金和新香港人的資金，傳統資金的買家肯定是智慧型，他們懂得計算及評估經濟已經從谷底反彈，雖然撈底未必每個買家都可以做到，但樓市轉角的機會，他們一定懂得把握！雖然幾年前的社會運動，令部分香港人才移民，但近年香港政府推出最新的高端人才通行證計劃，正好逐步補充流失了的人才。

這些補充的人才大部分來自內地，他們能夠移居香港，固然可以幫助推動香港經濟，而他們亦需要在港找尋安樂窩，因此也成了房地產市場的生力軍。在本港和內地人的購買力帶動下，足以吸納發展商推出的新盤量；所以，筆者認為今年發展商無論推哪一類樓盤，都能銷售滿堂紅。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]