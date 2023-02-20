經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：加息快見頂做就大牛市

【明報專訊】美國聯儲局部分成員最近轉趨鷹派，建議延長加息時間，筆者相信美國加息只會多一至兩次0.25厘，對全球投資市場的樓市及股市衝擊不大。已止跌回穩的本港樓市，近期交投轉旺，由小陽春轉入大牛市的機會增加。

年內料加息兩次

聯儲局較早前議息，決定加息0.25厘，至4.5厘至4.75厘，是連續第二次減少加息幅度，符合市場預期。聯儲局小幅加息，今次僅加息0.25厘，進一步收窄加幅，市場普遍認為年內有機會僅加息兩次即完成是次加息周期，對樓市來說是正面信號。

美國有序地放慢加息步伐，樓市逐步復常，加上通關效應，樓市踏入新一年即迎來「小陽春」，美國下半年有機會停止加息，樓價將拾級而上，買家恐遲買會貴。

相信猶豫不決的準買家亦會加快落實置業決定，預計「小陽春」格局持續。

受惠通關 信心轉強

近日本港樓市一手、二手皆旺，上月一手成交量逾500宗，按月反彈近九成，中原統計十大屋苑1月份亦錄得279宗成交，按月升32%，可見市場購買力不減，受惠於內地與香港通關，買家置業信心明顯轉強，樓市小陽春持續，倘若聯儲局下半年停止加息，甚至減息，樓價料報復式反彈，樓市將會由小陽春升格至大牛市。

經過去年因加息出現嚴重跌幅的全球股市及樓市，今年勢頭會轉趨平穩以至反彈，加上通關，預計本港樓市2月份表現更佳，走勢比1月份更強勁。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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