摩根大通亞洲：恐試區間底 道指熊49611

【明報專訊】美國繼CPI、零售數字高於市場預期後，1月PPI（生產物價指數）亦錄按月回升，一連三日強勁的經濟數據令市場擔心美國聯儲局加息步伐或再度加快，美長債息逼近1月高位，美匯指數突破104水平，據芝商所FedWatch，截至上周五中午，利率期貨預期3月聯儲局加0.25厘的機率由前一日的88%變成現時的82%，加0.5厘的機率則由12%變成18%。美股上周四晚終出現較大回吐，道指再次受制區間頂，或繼續過去三周的區間格局，區間底部同時為50天線所在。道指近3周高低波幅僅約750點，若投資者認為上落市勢頭持續，可考慮以牛熊證捕捉升跌。提供較窩輪槓桿高的有以下兩隻條款：摩通道指牛（49632），收回價32,900點，實際槓桿28.1倍，2023年6月16日到期。如看淡可注意摩通道指熊（49611），收回價35,000點，實際槓桿16倍，2024年9月20日到期。
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