瑞銀亞洲：季績欠理想 聯想沽18544

【明報專訊】聯想（0992）在業績前的上周四大升逾7%，更一舉升穿250天線，可惜業績未如理想，第三季盈利跌32%，集團表示主要受個人電腦需求疲弱及匯率影響。於是周五聯想回吐周四的升幅，並跌穿7元。如投資者想作兩手準備，博反彈可留意聯想認購（11667），行使價8.89元，2023年12月到期，有效槓桿約4.3倍。如投資者繼續看淡，可留意聯想認沽（18544），行使價6.54元，2023年6月到期，有效槓桿約4.4倍。煤炭股上周五逆市做好，兗礦能源（1171）曾一度升逾3%，距10天線只差2%左右，其後升幅收窄，如投資者看好，可留意兗煤認購（26974），行使價28.76元，2023年12月到期，有效槓桿約3.3倍。如投資者看淡，可留意兗煤認沽（12452），行使價17.98元，2023年9月到期，有效槓桿約2.6倍。
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