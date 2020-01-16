經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364

【明報專訊】港股再度回軟，恒指上周五雖曾短暫收復兩萬一，惟及後由升轉跌，兩萬一關得而復失。由於恒指低位逐步貼近50天線約20,700點，一旦失守，技術或再轉弱，短線支持或下移至20,500點水平，向上觀望重上並企穩兩萬一的機會。匯豐控股（0005）明天公布業績，上周五走勢相對穩定，全日維持在58元以上整固，收市微升，向上觀望挑戰60元關口的機會，看好可考慮匯豐認購證20364，行使價60.05元，2023年4月到期，實際槓桿約16.7倍，觀望到價機會。

阿里巴巴（9988）上周五失守百元關，跌幅逐步擴大，並以全日低位99.45元收市，亦是逾1個月低位。阿里將公布季績，短線支持或下移至參考95元水平。好友雖然趁跌市入場，不過部署上較保守，更見有資金下移至行使價在105元以下的貼價認購證，看好可考慮阿里認購證22328，行使價103.98元，2023年5月到期，實際槓桿約6.3倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]

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