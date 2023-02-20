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2023年2月20日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
李嘉誠基金會增2022版 首務教育 董事人數較「原版」少 父子三缺一
「李嘉誠第三仔」42年捐300億 教育佔近半
匯控明放榜 巿場聚焦派息回購
禤惠儀：渣打股東回報有望重上高水平
恒生氫指數今推出 AI挑選成分股
瑞聯韋立民：美股債趨波動 中歐股市料跑出
富達：今年ESG擁3大投資主題
臻和擁生科概念 暫未扭虧 推出20項商品 競爭激烈削毛利率
地勤短缺 礙港航空業復蘇 外資航企：第三服務公司配套少 不利加機
機管局：無航班取消 林世雄研3工種輸入外勞
尋元探幣專欄：ChatGPT更有趣吸引 元宇宙變「16號愛人」？
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
部分羽絨來自活拔 被批不人道
陳智鑾：納米樓呎價高頻蝕讓 入市要小心
環球經濟數據
金子：盈利續看俏 中海油Call 11025
張兆聰：大巿本周或彈 吼醫療股
張兆聰：美互聯網廣告商強勢可留意
王良享：儲局或再添一名擁投票權鷹派
許健生：區塊鏈從顛覆性到融入生活
謝偉銓：地皮流標 應檢視出讓條款
銀行高息定存搶新客 留意條款
沈永年：不一樣的中山過年傳統
伍禮賢：保誠估值偏低 具增長空間
林嘉文：日本寬鬆幣策或有變
陳大為：慎防資金鏈斷裂 市場恐動盪
溫傑：亞信科技新業務訂單增長理想
陸振球：冀降印花稅增港股競爭力
陸振球：投資應如「狡兔三窟」 做好分散風險
林少陽：領展勢掀港資地產股供股潮
技術取勝：匯控雙底回升
李聲揚：世上沒穩陣收高息這回事
蔡金強：地產破局在於撫心自問
艾雲豪：天使投資者不同創投的運作
李順威：「不着陸」成華爾街新概念
馬雲現身澳洲 探「改變一生」老朋友
劉思明：調整市吸強勢股 博率先彈
何啟聰：憧憬本周業績 匯豐購20364
瑞銀亞洲：季績欠理想 聯想沽18544
摩根大通亞洲：恐試區間底 道指熊49611
周顯：有線不如連免費電視也CUT走
王弼：跟股神沽台積電獲利
曾淵滄：巴菲特賣股 愈沽愈高顯功架
湯文亮：買樓如搵工 切忌騎牛搵馬
陳永傑：加息快見頂做就大牛市
廖偉強：發展商不會逆旺巿而行
布少明：樓巿回勇 新盤接力
馬泰陽：小陽春持久力還看財案
KOKO ROSSO兩日收2800票超額17倍 折實均呎近1.9萬加推68伙 快上銷售安排
今年新盤成交逾千宗 超上季17%
新盤搶客 十大屋苑成交跌四成
寶翠園三房戶呎租53.5
上月商舖買賣註冊逾12億 3個月高位
利．晴灣23屆現樓 社區成熟
溱岸8號交投轉旺 均呎企穩1.7萬
長者宜善用政府津貼維修物業
劉思明：調整市吸強勢股 博率先彈
【明報專訊】港股跌勢未止，美國加息預期升溫，美股高位搖搖欲下，要慎防加深港股的調整。不過個別行業及股份經過近3周的考驗依然強勢，值得多加留意。
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