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溫傑：亞信科技新業務訂單增長理想

【明報專訊】美國1月份消費物價指數（CPI）按年升幅，雖然由12月的6.5%放慢至6.4%，但高過市場估算的6.2%。期內扣除食品和能源的核心CPI按年升幅為5.6%，同樣略高過預期。配合早前公布遠超市場預期的勞動市場數據，推升聯儲局將持續加息的機會。利率市場反映，當局將於3月及5月各加息0.25厘，而6月再加0.25厘的機會接近50%。

若港續走資 加深港股調整壓力

與此同時，港元拆息及港匯表現亦值得關注。港美息差持續擴闊之下，港滙在上周一紐約交易時段觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局承接42.23億港元沽盤。而在上周二紐約交易時段，金管局再次買入148.68億港元。若往後資金進一步流出香港，將加深港股的調整壓力。

今個星期介紹的潛力股是市值達128億的亞信科技（1675），筆者早前曾與其管理層見面，以下是部分重點內容。集團業務分為兩大範疇，包括傳統業務及三新業務。前者主要為業務支撐系統（Business Support System, BSS）；後者包括數字化運營（Data-driven Operation, DSaaS）、網絡支撐系統（Operation Support Systems, OSS）、垂直行業與企業上雲。篇幅所限，筆者未能詳細介紹其每一項業務，但集團客戶遍及通訊、廣電、政務、金融、郵政、交通及能源等行業，市值超過百億元，值得投資者留意。

集團策略是釋放傳統業務的效能優勢，並激活三新業務的增長動能。透過「一鞏固，三發展」，目標是「2025年業務規模超百億，新業務佔半壁江山」。在傳統業務，集團會把握通訊營運商數智化轉型及新客戶的發展機遇，以領先的產品擴大業務規模，並提升業務效能，鞏固其於通訊營運商市場的領導地位。至於三新業務方面，集團會加快業務發展步伐，以推動整體收入快速增長，以及深化業務協同。

亞信全年業績有保證 宜留意成交少

過去數年，集團的收入、利潤及股東權益回報率均持續上升。今年上半年新簽訂單增長超過30%（傳統業務增長超過15%，三新業務升幅更顯著），預示全年業績有一定保證。最後提一提，公司成交暫時相對較少，大家買賣時需要留意。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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