銀行高息定存搶新客 留意條款

明報記者 劉敬華

迎新優惠方面，以虛擬銀行提供的優惠較為吸引，個別銀行優惠年利率可高達10厘，但要留意當中額外優惠利率部分，或會於定存到期後一段時間方以獎賞方式發放。以虛擬銀行Mox為例，由即日起至今年2月28日期間，以邀請碼開立該行戶口成為新客戶，並由開戶起計7天內開立1個月定期存款，存款額為5萬元或以下，可獲10厘定存年利率，當中包括0.3厘基本年利率及9.7厘額外年利率，額外年利率將於今年4月30日或之前，以現金獎賞方式發放。

或須開立特定理財戶口

又如平安壹賬通，由即日起至今年3月31日，期內於該行開立儲蓄帳戶成為新客戶，並開立3個月港元定期存款，首8.8萬元存款的年利率可達6厘，其中包括基本利率及額外利率，額外利率部分將在定期存款到期後的四至六星期內分開存入客戶的儲蓄帳戶。

最近有個別銀行為特定理財戶口吸客而推出迎新優惠，以東亞為例，由即日起至今年3月31日，至尊理財的新客戶或升級客戶除可獲信用卡免找數簽帳額之迎新獎賞外，更可獲定期存款優惠，優惠期內合資格客戶透過該行分行以新資金開立12個月港元定存，存款額介乎2萬元至30萬元，可獲3.95厘的特惠定期存款年利率。又如工銀亞洲由即日起至今年2月28日，客戶於推廣期內開立或持有綜合、理財e時代或理財金帳戶，並以新資金到分行開立228天定期存款均可獲特惠年利率，其中理財金客戶敍造228天港元定存，存款金額介乎80萬元至300萬元以下，可獲特惠年利率3.7厘，存款金額達300萬元或以上，特惠年利率為3.8厘。

至於網上或手機開戶港元定存優惠，部分銀行可提供12個月4厘年利率。創興是其中之一，透過該行網上銀行或流動理財開立12個月港元定存，可享4厘特惠雲利率，惟存款額需達50萬元或以上，而50萬元以下的12個月港元定存雲利率為3.8厘。招商永隆方面，透過該行手機App開立12個月港元定存，存款額1萬至50萬元以下，年利率為4厘，存款額為50萬元至500萬元以下，年利率為4.05厘。交銀香港的個人客戶經電子渠道開立「每日特息定期存款」，定存金額達2萬元或以上，敍造12個月港元定存可享3.9厘。至於星展銀行的網上定存優惠，透過網上或手機渠道並以優惠編號開立港元定存，存款額達5萬元，定存期為6個月或12個月，均可享3.6厘的特惠年利率。

兌換外幣或享逾10厘息 存款期短

外幣兌換定存優惠方面，個別銀行亦可提供逾10厘的優惠利率，惟存款期較短，一般只有7天。以恒生為例，由即日起至今年3月底止，於指定交易時段，如透過網上及手機渠道的交易時段為星期一至五上午8時至下午7時55分，進行指定貨幣之單一兌換交易達1萬元等值並同時開立1星期港元定存，該行的優越私人理財及優越理財客戶可享10.9厘優惠年利率，而該行的優進理財及綜合戶口客戶兌換貨幣並同時開立1星期港元定存的優惠年利率則為10厘。又如匯豐的外幣兌換及定期存款優惠，由即日起至3月31日止，該行客戶經手機App兌換指定貨幣並開立一周港元定存，最低定期存款額需為1萬港元或以上，該行的尚玉客戶可享10厘年利率，卓越理財客戶可獲9.9厘，匯豐One及其他客戶則可獲9.8厘。

渣打方面，由即日起至今年2月28日，該行客戶於優惠期內兌換指定外幣並開立一星期定存，定存金額達10萬元，便可獲優惠年利率，其中白金外匯會員或優先私人理財敍造一星期港元定存可獲8厘的特惠年利率，其他客戶則可獲7.5厘。中銀香港的「綜合理財服務」個人銀行客戶兌換現有外幣資金，並同時開立7天「特優港元定期存款（以外幣兌換）」，敍造定存金額達5萬元或以上，可獲7厘特優年利率。

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