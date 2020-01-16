富達：今年ESG擁3大投資主題

富達國際可持續投資策略主管Gabriel Wilson-Otto指出，在2020年第三季至去年第二季期間，亞太區ESG基金連續八季均錄得資金淨流入（見圖），帶動資產規模在2020至2021年急升後，去年上半年仍在高位徘徊，可見ESG投資已愈來愈受歡迎，而他預測，今年是亞太區以至全球ESG投資關鍵一年，原因是隨着監管法規的修訂，ESG將會影響上市公司如何匯報財務報表，而基金經理亦會根據這些資料來作投資決定。

事實上，ESG或可持續投資的新一批監管要求，在許多市場已生效或即將實施。當中，《可持續金融披露條例 》（SFDR）的分類監管技術標準（RTS）的二級規定已於今年1月1日起生效，ESG產品將依照第8條及第9條所訂的標準分類。此外，旨在加強企業披露財務及ESG訊息的企業可持續發展報告指令（CSRD）也將於今年生效。

Gabriel Wilson-Otto表示：「監管法規促使企業使用一致ESG框架及數據標準，提高ESG數據的可用性，進而提升企業ESG發展的透明度。然而，單純掌握資訊並不足夠，關鍵是投資者如何運用及解讀這些數據，對企業進行有意義的分析及積極參與，從而發揮影響力，為世界帶來正面改變」。在此趨勢下，富達國際預期今年企業勢必推動ESG議題，因而將聚焦於促進公平轉型、保護自然資源和積極實行盡職治理等三大主題。

主題一：促進公平轉型

目前全球多國視經濟體系中的主要行業實現脫碳為共同目標，富達國際認為評估這種轉型對勞動力及就業市場的社會影響至關重要，尤其針對在社會或經濟層面依賴化石燃料或煤碳為生的社群。

富達國際可持續投資總監鄧業煒表示：「與企業就氣候變化問題展開討論時，明確公平轉型的原則十分重要，以確保企業考慮其脫碳方案所帶來的廣泛影響。即使在淨零碳排放競賽下，亦應考慮各界需求，重要的是解決受轉型影響的員工和社群所面對的經濟及社會挑戰」。

主題二：保護自然資源

生物多樣性以史無前例的速度喪失，且流失速度正在加快。在過去50年，全球野生動物數量已減少68%，對環球經濟和供應鏈構成嚴重威脅。生物多樣性與氣候變化息息相關，氣候變化正是生物多樣性流失的主要因素之一，而生態系統受損將削弱大自然調節溫室氣體排放，影響其抵禦極端天氣的能力，繼而加速氣候變化。

事實上，根據世界經濟論壇2020年的數據，全球自然資源損失（Natural Capital Loss）中，30%來自改變土地及海洋用途，佔比最多，其次為佔比23%的自然開發（Direct Exploitation），而氣候變化與污染均佔14%並列第三。

富達國際可持續投資總監Paul Milon指出：「氣候變化和生物多樣性互相影響，我們需要保護自然資源以實現淨零排放，同時應對氣候變化，以減輕對生物多樣性的威脅。全球一半以上的本地生產總值（GDP）高度或中度依賴大自然及其運作，意味破壞大自然將帶來財務風險，反之保護和恢復自然生態系統將帶來發展機遇。有鑑於此，富達國際已簽署生物多樣性融資承諾 （FfB） ，並已成為自然資源投資聯盟 （NCIA）」。

主題三：積極盡職治理

隨着企業業務進一步發展，影響企業商業價值的非財務因素不斷增加，能否透過企業管治控制這些因素，成為企業成功的關鍵所在。主動型投資的資產管理者可從中發揮正面作用，協助所投資的企業預測、準備和適應不斷變化的市場條件，以保持企業韌性並實現長期可持續增長。

Paul Milon表示：「富達與企業的接觸渠道、研究能力和規模，讓我們處於有利位置，就可持續發展議題與所投資企業進行互動，並為目前涵蓋超過4000家企業的富達專屬ESG評級提供更豐富的資訊。富達將在2023年通過一系列具影響力的方式實行盡職治理，旨在為客戶達成更理想的長期個人財務、環境保護和社會發展成果」。

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