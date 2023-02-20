瑞聯韋立民：美股債趨波動 中歐股市料跑出

明報記者 葉創成

瑞聯銀行韋立民分析，全球股市及債市上月普遍向好，原因是能源價格下跌、中國走出疫情重啟經濟及市場預期美國聯儲局將會減息，而就後者而言，他指美國利率市場期貨及美股盈利預測所假設的今年經濟情况出現重大分歧：「美國利率市場預測聯儲局今年底將開始減息，明年更會大幅減息，而根據1990年以來數據，當局如此激進的減息步伐出現後，往往便會出現經濟衰退（見圖1）；與此同時，不論是美國股票或信貸市場，目前均在預期美國上市公司今年盈利出現按年增長，而且企業與政府債券的利率差距（credit spread）更已接近2017年至2019年、新冠疫情大爆發前的平均數，這顯示有關市場參與者預測經濟將會軟着陸，而非出現衰退，這樣的話，利率市場所預測的年底減息是不會出現的。」

韋立民認為，既然美國不同資產市場出現如此重大分歧，故他相信美股及美債價格在今年餘下時間不太可能像上月般同步向好，將會轉趨分化，而當美國經濟出現軟着陸或衰退的情况變得更明確，市場將會變得波動：「美國匯價、股票及債券將出現重新定價（repricing）」，為擅於把握市場波動而賺錢的對冲基金帶來機會。

與對美國資產持審慎觀點比較，韋立民相對看好歐洲及中國股市：「在全球資產配置中，我們仍然低配（underweight）股票，而且傾向持有非美國資產。而歐洲及中國經濟去年底已開始出現向好的催化劑，由此帶動匯價及股市今年初反彈，而展望今年餘下時間，歐洲及中國經濟對股市帶來的風險亦比美國低」。

中國經濟看好幣策寬鬆 利好股市

事實上，根據瑞聯銀行預測，中國GDP今年按年增長率達6%，主要原因是疫情後重啟經濟可望帶動內需增長，而且亦有貨幣及財政政策支持，零售銷售、服務及工業未來幾季估計均會強勁反彈，當中，第一季、第二季、第三季及第四季的GDP料分別按年增長3.8%、8.4%、5.4%及6.5%。

韋立民又表示，即使近月從低位反彈不少，惟全球非美國股市指數預測市盈率現仍遠低於過去10多年的平均值（見圖2），不會因為估值高企令未來股價增長空間出現逆風。

歐洲及中國股市今年均有望受惠於經濟增長帶動企業盈利向好，兩者之中，哪一個股市更有投資機會呢？韋立民看好中國股市。他解釋，與歐洲央行現仍處於加息周期不同，中國正在實施廣泛的寬鬆政策，而且不少中資股不止盈利增長理想，亦會慷慨派息或積極回購，向前望的話，表現仍然值得期待。

全球債息普遍逾5厘

韋立民沒有評論個別中資板塊，而他的同事、瑞聯銀行香港分行董事總經理王勇在《Money Monday》第379期（去年12月19日出版）專訪中預測，內地電動車今年銷量按年可增長30%至850萬輛，料該板塊仍然有不少尋寶機會，而見報後至本月初內地電動車龍頭股股價比亞迪（1211）曾上升逾25%，即使本月以來跟隨大市回吐，暫仍錄得10.38%升幅，跑贏恒指（見圖3）。

股票以外，韋立民指出，目前不同年期美國國債、投資級別債、高息債及新興市場債券平均孳息率分別達4.2厘、5.5厘、7.8厘及8.5厘，有吸引力，尤其是美債對比美股明顯能提供較高價值。

匯市方面，韋立民認為，美元於2021年至2022年第三季的強勢已經告一段落，美匯指數於上季至上月跌近一成、本月以來反彈後，他相信仍有再下跌的風險，因此未來幾個月投資於非美國及非美元資產可望帶來更吸引的經調整風險後回報。

看淡美元匯價 增持商品股

韋立民分析，中國經濟重啟可望增加商品需求，加上商品供應緊張，而美元匯價弱勢亦會推升商品價格，因此該行近日已增持商品相關股票，而MSCI全球金屬及礦產指數（MSCI ACWI Metal&Mining Index）今年預測市盈率僅11倍，估值吸引。

瑞聯2021年曾把脈

測中美去年加息壓通脹

根據美國聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency，FHFA）公布，當地樓價在2021年11月按年上升17.8%；而瑞聯銀行財富管理首席投資總監韋立民（Norman Villamin）在2021年12月16日見報的「名人樓市論壇」分析，2021年美國樓價急升，原因是新冠疫情打擊供應，同時當地按揭利率低、實質負利率及通脹預期強亦帶動置業需求，而租金正跟隨樓價看漲，並為整體通脹帶來壓力。他預期，美國聯儲局2021年11月開始減少買債後，2022年將加息，原因之一便是希望引領按揭利率回升，令當地置業需求及樓價轉趨平穩，避免出現樓市泡沫。

美樓價去年中見頂 仍企高位

美國聯儲局去年3月以來大幅加息4.5厘，而當地樓市在去年中亦見頂，在高位橫行幾個月後，根據上月公布最新數據，去年11月樓價僅按月下跌0.1%（見圖4），比市場預期跌幅0.5%低，而且按年仍維持8.2%升幅，表現仍然堅挺。上述事態發展，可見韋立民在2021年12月對美國貨幣政策及樓市的預測頗準確，因此他在今期《Money Monday》封面故事的相關預測亦值得重視。

■往績回顧

ChatGPT預測上周美股升

結果道指標指皆跌

在《Money Monday》上期封面故事，記者下載名為「Open Chat-AI Chatbot」的App，App內表示使用ChatGPT技術，記者向該聊天機械人問及美股上周展望，獲回覆稱根據市場報告，受惠於上市公司的理想業績，美股上周會上升。駐美國紐約的Global X ETFs首席投資總監Jon Maier及研究部主管Pedro Palandrani則認為，不少壞消息已被市場消化，而且從ChatGPT近日面世隨即掀起全球熱潮可見，即使在高息環境下，具創新能力的美國科技股仍具備中長線投資價值。

結果美股三大指數中，道指及標指上周分別下跌0.13%及0.28%，而反映科技股表現的納指則上升0.59%，因此，《Money Monday》認為，受訪的專家始終較ChatGPT此聊天機械人能夠更準確預測美股市况。

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[封面故事]