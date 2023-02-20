恒生氫指數今推出 AI挑選成分股

ESG主題指數增至20個

近年不少地區已訂立碳中和目標，巫婉雯稱，氫能在減碳主題中為較新型的技術，不少公司仍處於投放資源的階段，難以衡量收入，可能錯過潛在的收益。全球追蹤氫能主題指數的資產管理規模（AUM）達10億美元，她認為，作為清潔能源之一的氫能將在可持續發展發揮重大貢獻，因此在港首推追蹤氫能主題的產品，冀望投資者把握投資機遇。

該指數透過AI人工智能的自然語言處理（NLP），從公司年報及監管報告的字彙中，識別業務涉及氫能產業的公司為成分股。與氫能相關的公司，則被納入為成分股。成分A股及港股6個月日均成交額亦需分別達2000萬人民幣及2000萬港元。巫婉雯指出，恒指公司已採用NLP技術一至兩年時間，恒生中國元宇宙指數及恒生滬深港基因及腫瘤學指數亦有利用NLP挑選成分股，日後推出的主題指數亦會考慮以此挑選成分股。