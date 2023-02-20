李嘉誠基金會增2022版 首務教育 董事人數較「原版」少 父子三缺一

明報記者 陳偉燊、方楚茵

PEF易名 李嘉誠妻舅長實執董同入局

根據公司註冊處上載資料顯示，PEF原有兩名董事黃嘉純及馮慧玲，在電盈的控股股東公司股份的受託機構有部分表決權，與電盈主席李澤楷早建立工作關係。今年1月起，PEF易名為李嘉誠基金會2022，並擴大董事席位數目，新增李嘉誠、李澤楷、李嘉誠的妻舅莊學熹及長實執行董事鮑綺雲4人，令董事會人數增至6人。不過相比李嘉誠基金會的董事包括李嘉誠，兩名兒子長實兼長和（0001）主席李澤鉅、李澤楷、孫女李思德等共16人的陣容，李嘉誠基金會2022的董事會架構明顯較細小。

而根據李嘉誠基金會2022的最新章程，當中以促進本港、內地或全球的教育質量及其他事宜為先，繼而提出頒授獎學金、助學金、津貼、獎勵及獎品，並旁及促進宗教及促進大乘佛教、救濟貧苦，甚至減輕疾病等。這與李嘉誠基金會聚焦於教育、醫療及公益，亦有一定分別。

本報記者曾經就李嘉誠基金會2022的設置等問題，向李嘉誠基金會方面作出查詢，未獲回覆。

最新章程提及促進大乘佛教 救濟貧苦

近年隨着李家超為首的政府提出「搶人才」、「育人才」，並且倡導提升競爭力，此時此刻李嘉誠在基金會的最新建構舉措，修改章程時更先瞄準教育為優先，別有意義。回顧李氏父子組成李嘉誠基金會2022前，雖然李嘉誠過往常稱為「第三個兒子」的李嘉誠基金會，在歷來作出捐獻逾300億元中，教育長期佔最大項（見另文），但是翻查該基金會的網頁「歷年項目」資料顯示，因應近兩年疫情關係，在2020年及2021年暫時以醫療及公益的領域投入的項目相對佔數目及金額較多，直到去年2022年在教育方面的投入數目及金額，與醫療及教育領域再近平分秋色。隨着PEF轉制成為李嘉誠基金會2022，各界正注視李嘉誠父子將來會否在教育領域進一步加碼投入。