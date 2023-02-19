經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地新一輪國企改革方向現端倪

【明報專訊】2022年，內地國企改革三年行動收官。緊接着官方透露，2023年，將組織開展新一輪的改革深化提升行動。那麼，新一輪國企改革將怎麼改？

上 / 下一篇新聞