薛偉傑：人體噴漆即時做衫技術 擬德小型生產

Torres表示，人體噴漆即時做衫技術可以使用現時時裝業已經使用的原材料，例如各種植物纖維和化學纖維。他們並非發明全新的材料，只是令到現有的材料可以通過噴射方式而形成衣服。

他們的方案除了可以即時形成無縫和貼身的衣服之外，還可以令到有關衣服抗細菌和抗真菌，未來更加可以加入導電功能（相信是用於表演用途）。買家「光顧」時，毋須赤裸身體，可以照常穿上內衣或其他衣服，新噴上的衣服乾透之後，並不會和下面的衣服黏在一起。

所製衣服可循環再造

原則上，這種技術製造的衣服可以循環再造，十分環保。至於售價方面，Torres強調不會很貴，並非奢侈品。他表示，現時最大的困難是要找到合適的合作伙伴，才能夠正式推出市場。

他構思中的營運方式，除由人來噴之外，亦包括設計一部像電話亭般的無人售賣機，由機械臂來噴。

這套技術亦可以用來即時做鞋、做首飾，甚至室內裝修、造家俬等，並可以應用於醫療包紮等。

明報記者 薛偉傑

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