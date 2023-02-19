薛偉傑：人體噴漆即時做衫技術 擬德小型生產

【明報專訊】去年底在時裝展中展示人體噴漆即時做衫技術而聲名大噪的英國Fabrican Limited創辦人Manel Torres博士，日前來港參加人工智能設計研究所（AiDLab）主辦的「時尚X人工智能座談會」，透露有關技術已經接近成熟，並將會在德國進行小型先導生產，以收集更多數據。
Torres表示，人體噴漆即時做衫技術可以使用現時時裝業已經使用的原材料，例如各種植物纖維和化學纖維。他們並非發明全新的材料，只是令到現有的材料可以通過噴射方式而形成衣服。
他們的方案除了可以即時形成無縫和貼身的衣服之外，還可以令到有關衣服抗細菌和抗真菌，未來更加可以加入導電功能（相信是用於表演用途）。買家「光顧」時，毋須赤裸身體，可以照常穿上內衣或其他衣服，新噴上的衣服乾透之後，並不會和下面的衣服黏在一起。
所製衣服可循環再造
原則上，這種技術製造的衣服可以循環再造，十分環保。至於售價方面，Torres強調不會很貴，並非奢侈品。他表示，現時最大的困難是要找到合適的合作伙伴，才能夠正式推出市場。
他構思中的營運方式，除由人來噴之外，亦包括設計一部像電話亭般的無人售賣機，由機械臂來噴。
這套技術亦可以用來即時做鞋、做首飾，甚至室內裝修、造家俬等，並可以應用於醫療包紮等。