「日版伯南克」受命替超寬鬆政策拆彈

資料來源：彭博社、金融時報

彭博社形容，費希爾彷彿經營央行領袖訓練學院。他擔任以色列央行行長及美國聯儲局副主席前，在其母校MIT任教，桃李滿門。除伯南克以外，他的門生包括歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）。澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）取得MIT的博士學位時，費希爾仍在MIT任教，而洛威的前副手德貝爾（Guy Debelle）是費希爾指導的最後一名博士學位畢業生。

師承費希爾 專攻貨幣經濟學

金融網絡播客tastylive全球宏觀主管Ilya Spivak形容，費希爾門生無疑是央行界的重要名牌。費希爾曾在2012年表示，MIT重視向學生傳授「關於現實世界的經濟學」。對他來說，經濟學是「做實事」的工具。

費希爾指導了植田於1980年的博士論文《貿易流動與匯率之間的動態相互作用：理論和證據》。當時日本不斷擴大的貿易順差，引發美國深切擔憂。植田在1980年代後期的論文《對日本經常帳戶盈餘的觀點》，再次談論日本貿易順差的問題。該論文由費希爾編輯，並由現任波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）等擔任評審。

在MIT畢業後的植田，先後在加拿大卑詩大學及日本東京大學任教，其後曾進入日本央行，在1998至2005年擔任央行政策委員，有份制定央行在1999年引入的零利率政策，以及2001年推出的量化寬鬆政策。

日本當時經濟泡沫爆破，經濟硬着陸，市場狀况與植田撰寫論文時截然不同。不過植田師承的MIT學派推崇凱恩斯主義，主張市場存在缺陷，在經濟衰退時應採取寬鬆的貨幣政策及財政刺激措施，採取緊縮政策反而會加劇衰退。

2000年反對結束零利率政策 被視為實用主義者

在2000年8月，時任日本央行行長速水優決定結束零利率政策提高利率，植田曾投反對票。不過，當時的央行會議紀錄反映，植田的觀點與央行大部分政策制定者分別不大。他當時只是認為毋須急於推高借貸成本，應觀察當時物價溫和上升的趨勢能否持續，因為從通脹趨勢來看，延遲加息的成本不大。他亦希望有較長時間觀察金融市場的反應。植田亦因此被認為是擅於審時度世的實用主義者，不能純粹以鷹派或鴿派判斷其立場。

目前圍繞日本貨幣政策應何去何從的辯論，與20年多年有不少相似之處。就像當年一樣，現在許多市場人士都在催促日本央行盡快退出超級寬鬆政策，加入主要央行的貨幣政策正常化行列，儘管許多經濟學家憂慮日本央行的通脹目標未能持久實現。

在1990年代泡沫經濟爆破後，日本央行在1999年率先採用零利率政策，卻在當年被視為離經叛道，促使央行急於退出政策。在2000年8月加息後，隨着外圍環境轉差，日本央行又恢復寬鬆政策，到2001年更成為首家實施量化寬鬆的央行，到2010年又開創央行購買交易所交易基金（ETFs）的先河，寬鬆政策不斷加碼。到2016年底，日本央行又通過孳息率曲線控制（YCC）政策，控制長期利率，令市場扭曲的問題趨於嚴重。

央行歷年政策 市場扭曲趨嚴重

此外，受日圓貶值、能源價格高企等推動，日本12月生鮮食品除外的消費者物價指數（CPI）按年上漲4%，創41年新高，並已連續16個月上漲，令調整政策的呼聲愈來愈高。今年初，日本工資也有加快增長的迹象，但只要進口燃料及食品價格下降，工資增長可能不足以阻止通脹再次回落至原有趨勢，令部分市場人士憂慮過早收緊政策的風險。

現任央行行長黑田東彥過去10年以超級寬鬆政策推動通脹和工資增長，但成效甚微。一旦通脹再次停滯不前，要重新拉動將更為困難。部分分析認為，日本當前情况，就像其2000年的短暫經濟復蘇，目前的工資增長仍無法承受政策收緊的影響，而退出孳息率曲線控制政策稍有不慎，隨時會破壞市場穩定。

薩默斯指出，日本央行面臨一個非常複雜的問題，「我不認為它能夠無限期維持孳息率曲線控制」，植田的能力將受到考驗。

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