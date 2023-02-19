銀保監人行擬修訂商業銀行資本管理辦法

當局擬將銀行劃分為三個級別，對應不同資本監管方案，規模較大或跨境業務較多的銀行，將對照資本監管國際規則，兩者規模相對較小的銀行實施相對簡化監管規則，至於資產規模少於100億元人民幣的商業銀行，則會再進一步簡化資本計量，並引導聚焦服務縣域和小微企業。當局指出，差異化資本監管不降低資本要求，在保持銀行業整體穩健下，激發中小銀行金融活水作用。

銀行分三級 對應不同資本監管方案

在風險加權資產加權修訂，當局指會改善風險暴露分類標準，增加風險驅動因子，細化風險權重，例如針對房地產風險暴露的抵押貸款，會依據房產類型、還款來源、貸款價值比率（LTV），設置多個級別的風險權重。當局亦會限制銀行內部模型使用，完善內部模型，降低內部模型的套利空間。

投資資管產品 首明確資本計算標準

當局亦首次明確銀行投資資產管理產品的資本計算標準，參照國際標準，若未能獲得組成理財產品的資產詳細資料，也不能劃分資產所屬分類，則適用1250%的風險權重。銀保監指出，是次資本管理辦法修訂，是因應經濟金融形勢和商業銀行業務模式變化，依據新情况進行調整，巴塞爾委員會未來亦將逐一開展監管一致性評估，確保各成員一致實施資本監管標準。修訂有助促進銀行持續提升風險計量精細程度，更好服務實體經濟。