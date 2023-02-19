彭博指幣安擬離開美國市場 趙長鵬：所有美虛幣下市消息不實

【明報專訊】虛擬貨幣交易平台幣安近日再傳不利消息，彭博社引述消息稱，幣安受到美國監管部門嚴格審查，令他們與主要銀行合作伙伴和穩定幣發行人難以合作，幣安正考慮離開美國市場。不過，幣安創辦人趙長鵬在Twitter回應，他們計劃將所有美國的虛擬代幣從交易平台下市的消息不實，他補充該公司目前正在撤回部分潛在投資，或撤回收購陷入破產公司的出價，會先尋找監管批准。
趙：正撤回部分潛在投資
彭博社引述消息人士稱，幣安正考慮中止與銀行等中介服務提供者的關係，並重新評估在美國的風險投資。他們亦考慮將任何在美國的加密貨幣下市，包括由Circle發行的穩定幣USD Coin（USDC）。幣安控股並未獲授權在美國提供虛幣交易服務，幣安美國則稱沒有計劃離開美國。
上周一美國證交會向幣安的穩定幣發行合作伙伴Paxos發出通知，禁止進一步發行幣安品牌的穩定幣BUSD，Paxos表示會結束與幣安在BUSD的合作，彭博指至上周四累計有23億美元從BUSD贖回。
FTX前工程主管承認詐騙
此外，彭博社亦引述消息指出，已申請破產保護的虛幣交易平台FTX前工程主管Nishad Singh承認詐騙指控，並正與檢察官達成協議。FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）去年底被美國起訴8宗串謀和電匯欺詐罪行，同案的兩名FTX前高層Caroline Ellison和Gary Wang在去年底已承認針對他們的控罪，並與檢察官合作。