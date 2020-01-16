KOKO ROSSO首日收逾千票

超購逾10倍 發展商今加推

會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO昨日起對外開放示範單位及收票，受惠通關，參觀人士比通關前有一倍增長，市場由觀望態度變為心急入市，入票人士中，約八成計劃買入自住，餘下兩成為投資客，因應市場反應熱烈，最快今日加推單位，預計單位數目不少於一成，計劃本周公布銷售安排及進行首輪銷售。

資料顯示，KOKO ROSSO首批88伙全數均位於第6座，涵蓋18伙1房戶、45伙2房連開放式廚房戶，以及25伙2房連梗廚戶型，實用面積由300至497方呎，計算發展商提供最高12%直減折扣，折實價由554.5萬至898萬元，折實實呎由17,158元至19,090元，推售單位全數低於1000萬元，買家最高可承做九成按揭。

日出康城LP10售出8伙

另綜合市場資訊，昨日新盤市場錄逾20宗成交個案，其中由南豐及港鐵（0066）合作發展、已屆現樓的將軍澳日出康城LP10，昨日推售54伙餘貨，涵蓋2至4房，實用面積472至1526方呎，計算最高18.5%折扣優惠後，折實價約897萬至2952.1萬元，折實呎價16,221元至21,379元，整批折實均呎18,945元，據悉共售出8伙。

城中駅3房890萬易手

一手市場氣氛轉旺，二手市場亦錄高價成交，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳城中駅一個3房戶新近易手，單位為7座中層A室，實用面積594方呎，業主本月初以900萬元放售，隨即獲買家垂青，議價後減價10萬元或1%、以890萬元易手，成交價為去年加息後新高，實呎14,983元。原業主2012年2月493萬元購入，持貨10年，帳面獲利397萬元或逾80%。

伍氏表示，同類型單位6座中層H室，實用面積同為594方呎，在本月初以875萬元易手，即此類單位在不足兩周做價增加15萬元或近2%。

[香港地產]