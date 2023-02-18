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2023年2月18日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
李嘉誠減持Zoom套21億 仍揸6.9% 疫市持股價值曾高達864億 現縮水八成
維港投資入股逾百項目 包括AI公司Fb等
希慎：春節後商場人流升 銷售未跟上
科網累港股挫267點 阿里失守「紅底」
拆息續回升 港匯曾高見7.8439
北向互換通暫只納利率互換產品
金管局：研信用卡可設網購上限 為消費者提供保障 稱技術上可行
阮國恒：港銀內房信貸風險仍可控
聯想上季少賺逾三成 料PC明年恢復增長
鄭志剛任聯席主席 超媒體股價飈近八成
內部料難快速獲利 路透：騰訊棄VR硬件計劃
港機場地勤費用飈 澳航墨爾本線續停飛
金沙去年虧損擴五成 不派息
路透：幣安向CEO秘密轉帳32億 美子公司指從未挪用客戶款項交易
兩儲局官員放鷹 促下月加息半厘
愛馬仕賺284億新高 每名員工獲3.3萬獎金
上水「藥房街」半月租7舖 兩年最旺 通關後再有藥妝店進駐 月租16萬低高峰一半
鄧成波家族3.5億沽旺角巨舖 5年蝕3000萬
YOHO Town兩房700萬沽 3個月彈逾一成
CCL新界西樓價按周升2% 逾半年最勁
NOVO LAND 2B期首批料最少146伙
發展商倘提供按揭 須給買家資料
陸振球：多地流標反映估值離地
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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李嘉誠減持Zoom套21億 仍揸6.9% 疫市持股價值曾高達864億 現縮水八成
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