NOVO LAND 2B期首批料最少146伙

對於一手銷售監管局下月17日起，要求發展商準備按揭財務計劃予買家參考，陳漢麟回應稱，此舉可讓買家更了解相關優惠和條款細則，集團推盤時一向清楚列明相關條款，不影響推盤步伐。

內地專才購128 WATERLOO

另綜合市場資訊，2月至今整體一手成交暫錄約440宗，其中不乏高價成交；萊蒙國際（3688）與俊和合作、已屆現樓窩打老道128 WATERLOO，昨日以招標形式沽出11樓H室，實用面積1258方呎4房戶，成交價3368.3萬元，實呎2.67萬元，買家為內地專才；項目2020年底開售至今累售50伙，銷售總額11.7億元。

其他市區一手餘貨亦錄成交，如長實（1113）深水埗現樓愛海頌，上周以先到先得推售的18伙清袋後，昨日再透過招標以1650萬元售出一伙特色戶，屬第5座40樓A室，實用面積771方呎3房連545方呎天台，實呎2.14萬元。另原由長實發展、早前售予新加坡華瑞資本的港島波老道豪宅21 BORRETT ROAD第1期，亦上載新銷售安排，加推1伙四房單位，於下周二起招標，為10樓7號室，實用面積2316方呎。

VMS鼎珮持有的長沙灣現樓項目睿峰，本月開展新一輪銷售以來累沽約21伙、套現約2.1億元，日前加推的4伙兩房戶將於今天開售。