聯想上季少賺逾三成 料PC明年恢復增長

市場需一兩季消化渠道庫存

近年，聯想加快於基礎設施方案業務（ISG）及方案服務業務（SSG）的投資步伐，帶動集團上季來自非個人電腦業務的收入貢獻達41%，較上半財年的37%有所增長。聯想執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恆預期，非PC業務佔收入的比例將會持續提升，集團未來亦計劃投資於創新及高端產品，同時積極拓展其他智能設備、物聯網（IoT）等等。

截至2022年12月底止3個月，由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，期內收入按年下跌34.2%至115.86億美元（約903.71億港元），拖累聯想期內收入按年下跌24.1%至152.67億美元。股東應佔溢利按年下跌逾32%，期內錄得4.37億美元，表現較上兩個季度顯著轉差。

儘管持續的宏觀逆風影響設備需求，聯想的基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的收入和利潤均創歷史新高。期內，基礎設施方案業務集團收入錄得28.55億美元，按年急升48%；經營溢利更飈156.3%至4327.6萬美元。方案服務業務集團方面，上季收入按年增加22.6%至18.36億美元，經營溢利則升11.5%至3.7億美元。

隨ChatGPT成為近日市場熱話，楊元慶說ChatGPT是建立於大算力的基礎上，因應集團在高性能計算領域有自己的優勢，相信ChatGPT對聯想的業務有正面影響。據稱，在全球前5500台超級計算機當中，有170至180台是由聯想提供。