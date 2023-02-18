金管局：研信用卡可設網購上限 為消費者提供保障 稱技術上可行

明報記者 歐陽偉昉

阮國恒表示，相關做法在技術上可行，惟未必能單由發卡銀行可以決定，仍要視乎信用卡網絡能否支援辨別是否用於網購，以及商戶的反應，當局會與銀行商討研究。去年12月初爆出渣打信用卡集體被盜用事件，對於當時不少受影響客戶難以接通電話熱線和使用手機應用程式，阮國恒表示，金管局亦會與銀行商討，一旦信用卡出現問題時，如何為客戶提供適切支援。

分享不法行為帳戶資訊 首階段企業客先行

至於其他客戶保障工作，阮國恒表示目前仍有不少詐騙等金融罪行，金管局會從支援、協作和創新方面，與銀行配合執法機構偵測、預防和制止。當局正與警方和銀行討論如何更有效地向業界分享涉及不法行為的帳戶資訊，讓其他銀行前瞻性堵截問題，首階段會在企業客戶推行，期望在今年取得進展。他續稱，因為個人客戶涉及私穩問題，因此先在企業層面試驗能否達到效果。

擬藉科技助分析傀儡帳戶活動

此外，阮國恒表示，金管局擬利用科技，在整個金融網絡層面協助分析傀儡帳戶活動，補足或未能由個別銀行偵測的部分。業界有意採取新技術檢測交易網絡，金管局會提供支援並需要時更新指引，當局也會集中監管資源，監管最新發生的風險。

金管局昨日亦公布香港銀行業統計數據，受惠淨息差按年上升0.33厘至1.31厘，除稅前營運利潤按年增加19.3%，扭轉2021年按年倒退19.8%。核心一級資本充足率為16.2%，持年持平。去年利率急升、外圍環境不確定，延遲企業投資決定，貸款總額按年下跌3%，為2003年來首次收縮，其中貿易融資和境外使用貸款按年跌13.5%和10.2%，本地使用貸款則微升0.9%。

對於今年貸款情况，阮國恒表示整體1月份貸款需求改善，貸款量有所上升，惟以單月表現未必能預判全年走勢。雖然貿易融資需要視乎外圍情况，但香港與中國內地回復通關，經濟活動回升，企業投資意欲改善，對今年貸款情况審慎樂觀。