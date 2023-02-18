拆息續回升 港匯曾高見7.8439

星展：拆息3月或再上試4厘

昨日港元拆息普遍向上，隔夜拆息升37.37點子（100點子等於1厘）至1.23405厘；3個月拆息升3.28點子至3.4631厘；12個月拆息跌0.29點子至4.68185厘。港匯曾高見7.8439元，升53點子，明顯偏離7.85弱方。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，雖然金管局入市的規模並不算大，但銀行結餘處於較低水平，港元供應減少，料拆息升勢仍會持續。加上季節因素，至3月拆息或再上試4厘水平。她又指，隨着金管局入市，投機者態度轉為審慎，套息交易減少。雖然港元沽壓紓緩，但料港匯將繼續貼近7.85水平，至美國加息完結，套息交易消失，港匯才會轉強。

金管局副總裁阮國恒指，美國加息周期未完全完結，及後也會在最終高位停留一段時間。按聯匯制度設計，港息長遠會通過弱方兌換保證，趨向收窄與美息息差，不過短期內會受經濟、投資因素影響，故較難判斷拆息在什麼水平回升。華僑永亨銀行預期，若銀行結餘降至約500億元，金管局有可能從票據市場抽調流動性。去年加息前，金管局累計增發1200億元外匯基金票據從總結餘吸收游資，問及現時會否考慮減發，阮國恒表示這並非當局主導的決定，要視乎市場向當局反映有多少需求，按照市場信號作出調整。