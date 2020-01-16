內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率

隨着美聯儲去年展開加息周期遏抑通脹，目前美國政府機構債務對比美國國債的息差，幾乎較2021年11月的0.1厘低位，上升兩倍。

市場人士指出，中國投資者並非對美國國債缺乏信心，而是將資金轉投其他收益率更高的美國政府機構債券。

中國持美國債12年半最少

研究機構CreditSights駐新加坡的高級中國信貸分析師Zerlina Zeng指出，尋求更高的收益率似乎是中國投資者由美國國債，轉向美國政府支持的按揭抵押證券（MBS）的主因。由於美聯儲結束購買MBS，加上利率波動加劇，以及商業銀行的需求疲軟，都令美國政府支持的MBS表現，遜於其他美國固定收益資產。這導致MBS的收益率自去年下半年開始上升，並較美國國債的收益率更具吸引力。

近期美國國債的主要買家，包括日本養老金、人壽保險公司及美國商業銀行等，都對美國國債需求減弱。儘管中國仍是僅次於日本的美國第二大債權國，但其美國國債總持倉已降至2010年6月以來新低。

中國尋求外匯資產多元化

另外，摩通的研究報告則顯示，截至去年11月，中國政府所持的美國國債，佔其外匯儲備的比例，已由2021年底的32.9%降至27.9%，反映中國國家外匯管理局正尋求外匯資產多元化。不過美國財政部的數據卻顯示，中國居民購買美國政府機構債券卻持續增加。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）的高級研究員Brad Setser指出，若與美國國債相比，中國投資者似乎比較願意承擔更大的投資風險，以換取更高的收益率，預計該國投資者有望在今年內購入約750億美元（約5850億港元）的美國政府機構債券，即相當於外國投資者對這些證券需求的一半。

（綜合報道）

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