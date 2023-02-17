中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價

Charlie Walsh指出，疫情期間環球供應鏈一度中斷，英國出現建材短缺的問題，其間不少倫敦豪宅項目因而停工，只有小部分項目堅持下來，以致疫後倫敦豪宅市場缺乏新供應，但需求卻持續上升，供不應求下使倫敦豪宅的價格持續向上，而這個求過於供的倩况，進一步吸引國際買家，包括來自中國的買家，認為近年國際買家湧入倫敦豪宅市場，並不只是因為英鎊貶值這個因素。

內地撤外遊限制 方便實地視察物業

隨着中國取消外遊限制，Charlie Walsh預期將會有更多內地買家投資倫敦豪宅，基於即使疫情期間，內地買家也會於網上睇樓，相信隨着買家可前往倫敦實地視察，將提升購買意欲，有望進一步推升倫敦豪宅的需求，意味今年倫敦豪宅價格有機會進一步上升。事實上，最近英國被列為預計2023年中國高淨值人士淨流入最多的10個國家之一。

Charlie Walsh認為 ，對於在世界各地均擁有物業的高端買家而言，倫敦豪宅長久以來具有一定吸引力，鑑於倫敦一直是個迷人的國際大都會，歡迎不同國籍人士，是倫敦的DNA之一，這點對國際買家來說非常重要，同時具有完善法制，確保個人物業投資可得到良好的保護，而英國在地理上鄰近歐洲，在倫敦置業到歐洲通商或旅遊亦十分便利，再加上英國一流的專上教育，也吸引不少國際買家到倫敦置業，以為子女赴英升學作準備，還有語言的因素，不少國際高端買家均通曉英語，以致他們於世界各地物色豪宅時，倫敦會是其中一個目標。

至於高端買家對豪宅的要求，Charlie Walsh指出，獨特性及稀有度十分重要，因為買家都希望自己的投資經得起時間的考驗，而來自中國市場的買家，更會期望投資可傳承給後人，作為家庭寶貴的資產之一，除此之外，對於住宅的配套亦十分重視，而疫後買家更重視健康生活，對綠化園區的需求上升，靠近大型公園的豪宅項目會較受買家歡迎。

萊佛士OWO公寓前身舊戰爭辦公室

事實上，具有獨特性及稀有度的倫敦豪宅項目，即使於環球疫情並未完全退卻時，已能以高於市價出售。於2021年11月，萊佛士OWO公寓其中一個特色複式單位便以呎價1.1萬英鎊售出，創英國物業呎價新高。Charlie Walsh表示，萊佛士OWO公寓是由「舊戰爭辦公室」（The Old War Office）活化而成，買家所買的是一份難能可貴的歷史，再加上項目對面便是英國皇家騎兵衛隊閱兵場，並鄰近聖詹姆斯公園、主要政府機關及白金漢宮等，為倫敦物業市場罕見的黃金地段。

這座前身為「舊戰爭辦公室」的英國二級含星歷史建築（Grade II* Listed Building），最初由英國建築師威廉．楊（William Young ）於1906年完工，曾是眾多歷史傳奇人物的辦公室，其中包括邱吉爾及David Lloyd George等舉足輕重的政治和軍事人物。此處亦啟發了時任英國海軍情報局官員的伊恩·弗萊明（Ian Fleming），創作出舉世聞名的「007 占士邦」系列，電影亦曾在此取景，近年該建築還出現在大熱英劇《王冠》之中。此外，「舊戰爭辦公室」曾是原白廳宮的所在地，是英國王室在1530年至1698年間的住所之一，目前此地點仍坐擁傳奇郵編「SW1」。

萊佛士OWO公寓項目的開發商為萊佛士OWO公寓及倫敦OWO萊佛士酒店，其中萊佛士OWO公寓為Hinduja Group和Onex Holding的合資企業。Hinduja Group成立於1914年，國際資產達數十億英鎊。

至於萊佛士酒店，自1887年新加坡萊佛士酒店成立以來，至今在全球擁有眾多豪華酒店，其私人管家服務為行業樹立高標準。Charlie Walsh表示，由於「舊戰爭辦公室」佔地76萬平方呎，有足夠空間活化為結合酒店及公寓的綜合式項目，以讓公寓的住客既可擁有私人空間，同時又可享受萊佛士酒店提供的24小時服務，以及酒店的餐飲設施，即使凌晨3點住戶也可點餐。

酒店部分將設9間餐廳和3間酒吧，而住宅部分則設園景庭院花園、私人餐廳、健身房、健康套房、電影院及遊戲室等。Charlie Walsh稱，項目在設計上有效地將酒店及住宅部分分隔開，並設保安設施確保酒店客戶不能進入住宅部分，以確保住戶的私隱度，同時酒店及住宅的內部設計風格各有特色，在住宅方面的設計家居感會較強，更特別的是項目提供的85伙，每一伙的設計均不相同，以確保買家所購入的是獨一無二的單位。

項目提供85戶 每伙設計獨一無二

由於項目本身為重要歷史建築，Charlie Walsh表示，項目為於保護歷史建築，同時加入現代的原素，聘請了包括英國歷史博物館、倫敦考古博物館和國際知名的建築師事務所EPR Architects在內的專家團隊，着手極為複雜的建築活化工作，酒店內部由紐約設計師Thierry Despont設計，公寓部分則請來屢獲殊榮的室內建築師1508 London、英國著名的設計工作室Albion Nord和Angel O'Donnell等設計，目前公寓部分已售出約三分之一，買家除英國本地客外，亦有來自美國、香港及內地等世界各地的買家，項目除近日到香港展銷外，亦有計劃到深圳及上海展銷。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]