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經濟
2023年2月17日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
發展商先求量追去年失地
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
恒地中環地王項目今料過關
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
股息率僅2厘 落後港英銀行股
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
港府完成發售首批8億代幣化綠債
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
亞洲私募股權前景審慎樂觀
裕承科金伙OSL戰略合作
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
美PPI按月升0.7%超預期
比特幣撲2.5萬美元 半年高
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
方保僑：人工智能掀爭霸戰
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
周顯：港元脫鈎三種可能情况
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
【明報專訊】長飛光纖或再考驗14.8元（圖）
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