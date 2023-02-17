內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲

子女接力最長可貸30年

據內媒引述建發房產南寧旗下樓盤置業顧問稱，近期的確與合作銀行推出可貸至100歲的「接力貸」產品，目前已可以操作，具體貸款政策以銀行輸出為準。另有內媒向其中一個項目、成都「建發央著」營銷中心查詢，工作人員回應海報是真的，但2月15日晚上尚未最終落實。他又稱，上述是「接力貸」，之前貸款年齡最多是到65歲，現在有個別銀行可以到70歲，然後子女做接力貸，用子女的年紀來貸，可以貸30年，70歲加30年正好是100歲，但指「是一個噱頭」。

另一項目、廣州「建發央璽」營銷中心的工作人員則稱，貸款年齡最長達100歲是一種誤解，借款人年齡不超過70歲的規定是不變的，變的是年齡與貸款年限之和最高不超過80歲。而100歲是指借款人70歲，加上子女做共同借款人，貸款年限最高可以貸到30年，這樣實際貸款年齡最長就到100歲。

據內媒指出，暫時建發旗下南寧分公司尚未回應上述內容是否屬實等問題；又引述中原地產首席分析師張大偉表示：「80歲、100歲貸款年限背後的真相是『接力貸』，銀行放開動輒80歲、100歲的貸款年齡上限，實際就是繞道房地產調控政策。」他指一旦市場升溫，就會成為炒房的工具。