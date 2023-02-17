中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易

耀才股價昨升2%

隨着中證監周三晚發文，澄清容許存量客戶的境外戶口證券買賣後，耀才證券昨早表示，鑑於內地監管機構最新的指引，釐清內地人士透過境外機構已開立的帳戶可以繼續交易。在得到清晰的指引下，耀才決定讓所有內地客戶的帳戶繼續進行各類交易。其強調一向奉公守法，未來會繼續依據所有監管機構的法規下，為客戶繼續提供最優質及貼身的服務。耀才昨日股價最多曾升5.5%，收市時升幅收窄至2%。此前富途及老虎證券的股價在周三晚，亦分別升4.9%及6.2%。到昨晚富途在開市前仍升近2%，反之老虎證券回軟並跌0.7%。

立法會議員（金融服務界）李惟宏接受本報查詢時稱：「內地監管機構已明確說出若遵守外匯規管便不用擔心，若沒有適當牌照而進行跨境運作便不合規，他相信香港持牌機構向來遵守面對面開戶亦做到合規。」同時由於新措施面向不同性質的金融中介，處理方式會不一樣，因此不至要業界集體去就內地跨境戶的將來合規問題，進一步行動。香港證券商協會永遠名譽會長陳柏楠稱，中證監快速澄清，但業界仍然會保持與李惟宏等溝通跟進相關合規事宜，避免墮入誤區。

瑞銀：助紓緩富途聲譽風險

摩根士丹利料當局的新舉措對富途證券影響有限，但會監察近期的波動對富途在管資產會否構成影響。瑞銀認為，中證監出手，有助紓緩對富途構成的聲譽風險，並對市場情緒有正面的影響。該行預期，香港及新加坡市場將會是富途的客戶增長主要動力。