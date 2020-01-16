經濟

恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署

【明報專訊】美國最新經濟數據表現強勁，周三（15日）美股反覆向上。港股連跌4日後，昨天跟隨外圍市現反彈。恒指一度飈近500點後回落，收市升幅收窄至175點或0.8%，報20,987點，21,000點關口及10天線得而復失。恒科指昨天收報4367點，升78點或1.8%；國指升71點或1%，收報7089點。主板成交錄得1229.04億元，較上日增加9.4%。

明報記者 蔡穎霖

中移動錄3.48億北水淨買入

北水由周三的淨流入59.11億元，轉為昨天的淨流出8.64億元，終止單日淨流入。中資電訊股受追捧，中移動（0941）錄得3.48億元淨買入，為北水昨天淨流入最多個股，刺激股價升2%；中電信（0728）也有2.93億元淨買入，昨天股價升2.8%。昨天北水淨沽最多個股是騰訊（0700），錄得5.92億元淨流出，股價仍升1.5%。另外，南水北上昨天計淨流入67.94億元人民幣、扭轉周三淨流出的走勢。

藥明逆市跌4.3%

中資科技股昨日普遍做好，聯想集團（0992）升6.7%至7元，為昨天表現最好藍籌。龍頭科企「ATMXJ」同步上揚，京東集團（9618）升逾半成，收報212.6元；美團（3690）升1.6%，收報148.3元：阿里巴巴（9988）和小米集團（1810）分別升1.2%及0.8%。至於昨天跌幅最大的藍籌則是藥明生物（2269），全日跌4.3%，收報57.85元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周出現「久守必失」的情况，曾多次穩守的21,000點關口終告失守。他認為，現階段港股未有實質好消息配合，中美問題亦在醖釀當中，令復常之路添上陰霾。隨着領展（0823）突然宣布供股，外間揣測往後或會展開供股及批股潮序幕，疑是大市已到達短期高位的信號，他建議投資者可先行留意20,400點是否守得穩才部署。

上 / 下一篇新聞

KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
發展商先求量追去年失地
發展商先求量追去年失地
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
恒地中環地王項目今料過關
恒地中環地王項目今料過關
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
股息率僅2厘 落後港英銀行股
股息率僅2厘 落後港英銀行股
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
港府完成發售首批8億代幣化綠債
港府完成發售首批8億代幣化綠債
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
亞洲私募股權前景審慎樂觀
亞洲私募股權前景審慎樂觀
裕承科金伙OSL戰略合作
裕承科金伙OSL戰略合作
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
美PPI按月升0.7%超預期
美PPI按月升0.7%超預期
比特幣撲2.5萬美元 半年高
比特幣撲2.5萬美元 半年高
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
方保僑：人工智能掀爭霸戰
方保僑：人工智能掀爭霸戰
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
周顯：港元脫鈎三種可能情况
周顯：港元脫鈎三種可能情况
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍