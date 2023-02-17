經濟

港府完成發售首批8億代幣化綠債

【明報專訊】港府公布已發售代幣化綠色債券並於昨日定價、涉及總額8億元，年期1年，收益率4.05厘，由中銀香港（2388）、東方匯理銀行、高盛和匯豐承銷，並使用高盛的代幣化平台。

收益率4.05厘

是次為首隻循香港法律制度發行的代幣化債券，亦是全球首隻由政府發行的代幣化綠色債券。發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖方式結算證券代幣和現金代幣，其後債券流程，包括票息派付、二級市場交易交收及到期日贖回，亦將以數碼化形式在私有區塊鏈網絡上進行。

金管局總裁余偉文表示，貨銀兩訖的流程頗為複雜，對運作系統有很高要求，而代幣化發行可省卻大部分步驟，交易只是簡單涉及分佈式分類帳技術（DLT）平台上，買方與賣方的錢包之間交換債券與現金代幣，更可即時同步，消除任何交收延誤及交收風險。香港是次代幣化債券涵蓋二級市場買賣、派息、贖回的整個債券生命周期，並有潛力使用可自動執行的智能合約進行，進一步提升效益。

余偉文指出，代幣化債券發行仍有基建投入問題，建立及管理DLT節點成本高昂，而商用代幣化平台在各自私有DLT網絡運作，存在標準與兼容性問題，另外運作或制度安排也有非技術環節的問題。他認為，是次發行證明香港的整體法律及監管制度具有彈性，能配合支持代幣化債券。

上 / 下一篇新聞

KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
發展商先求量追去年失地
發展商先求量追去年失地
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
恒地中環地王項目今料過關
恒地中環地王項目今料過關
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
股息率僅2厘 落後港英銀行股
股息率僅2厘 落後港英銀行股
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署
恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
亞洲私募股權前景審慎樂觀
亞洲私募股權前景審慎樂觀
裕承科金伙OSL戰略合作
裕承科金伙OSL戰略合作
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
美PPI按月升0.7%超預期
美PPI按月升0.7%超預期
比特幣撲2.5萬美元 半年高
比特幣撲2.5萬美元 半年高
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
方保僑：人工智能掀爭霸戰
方保僑：人工智能掀爭霸戰
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
周顯：港元脫鈎三種可能情况
周顯：港元脫鈎三種可能情况
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍