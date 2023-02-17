港府完成發售首批8億代幣化綠債

收益率4.05厘

是次為首隻循香港法律制度發行的代幣化債券，亦是全球首隻由政府發行的代幣化綠色債券。發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖方式結算證券代幣和現金代幣，其後債券流程，包括票息派付、二級市場交易交收及到期日贖回，亦將以數碼化形式在私有區塊鏈網絡上進行。

金管局總裁余偉文表示，貨銀兩訖的流程頗為複雜，對運作系統有很高要求，而代幣化發行可省卻大部分步驟，交易只是簡單涉及分佈式分類帳技術（DLT）平台上，買方與賣方的錢包之間交換債券與現金代幣，更可即時同步，消除任何交收延誤及交收風險。香港是次代幣化債券涵蓋二級市場買賣、派息、贖回的整個債券生命周期，並有潛力使用可自動執行的智能合約進行，進一步提升效益。

余偉文指出，代幣化債券發行仍有基建投入問題，建立及管理DLT節點成本高昂，而商用代幣化平台在各自私有DLT網絡運作，存在標準與兼容性問題，另外運作或制度安排也有非技術環節的問題。他認為，是次發行證明香港的整體法律及監管制度具有彈性，能配合支持代幣化債券。