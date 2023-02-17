東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億

李民橋：撥備最壞情况已過去

東亞中午公布業績後，股價跌幅由0.58%擴大至最多2.34%，收市報10.08元，逆市下跌1.75%。單計下半年，東亞貸款減值撥備較上半年擴大43.6%至37.87億元。截至去年底，東亞減值貸款比率按年急增1.3個百分點至2.39%。

李民橋表示，去年約有七成信貸減值撥備來自內房。聯席行政總裁李民斌則稱，該行內房貸款佔比已降至10%，即較去年上半年再降2個百分點。雖然他們會續降佔比，惟料較之前困難。他對內房前景看法正面，內地支持樓市政策漸見成效，經濟重啟提振市民就業穩定和信心，過去1個月內房銷售已見好轉，可望今年復蘇。

港元拆息去年下半年明顯上揚，東亞去年淨息差按年擴闊0.28個百分點至1.65厘，單計下半年較上半年擴闊0.47厘。去年淨利息收入按年上升20.77%至135.08億元，抵消服務費及佣金收入淨額下跌10.3%的影響，撥備前溢利按年增25.4%至87.3億元。

美國料將完成加息，今年初港元拆息明顯回落，惟李民橋仍相當看好今年息差表現，即使1月港元拆息回落，但該行淨息差跌幅輕微。他預期，今年香港業務的淨利息收入料有20億元增長，即與去年增幅相若。富瑞發表報告，認為東亞的淨息差指引令投資者鼓舞，而信貸成本回歸正常的可預期度提高。隨着投資者注意力從資產質素移至長期股本回報，東亞有望追趕升幅，該行將東亞目標價升9.09%至12元，評級為「買入」。