股息率僅2厘 落後港英銀行股

末期息低於預期

渣打宣派末期息0.14美元，按年雖增逾五成半，但仍低於彭博綜合分析員預期的0.16美元。2022年度全年派息共0.18美元，涉資5.23億美元，相對今次回購金額10億美元僅約一半。

被問及為何回饋股東更側重股份回購時，洪丕正解釋，渣打派息及回購是視乎整體盈利上升情況，以及股價走勢。若股價較低，回購吸引力則較高，相反，股息增加則可加強投資吸引力，會以彈性方式處理。

從渣打2021年2月同時恢復派息及回購後，回購規模持續增加趨勢來看，可見在管理層眼中，渣打股價及估值明顯偏低。相對派息，股份回購無疑又是更有效推升股價的手法。

推升股價 回購較派息有效

原因說來簡單，在派發股息除淨後，銀行股價理論上會扣減派息部分。若銀行全年派息5厘，股價或會下降5%。反觀股份回購後註冊，直接推升每股盈利及每股資產淨值，以銀行估值一般以市帳率（Price to Book ratio）計，明顯更有提升估值。

渣打於上年度兩度公布回購共斥資約12.58億美元購買1.84億股，股份註銷後渣打已發行股本減少約6%，相對令每股盈利及資產淨值亦提升約6%，股價同步向上機會較高。