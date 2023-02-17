經濟
香港地產

恒地中環地王項目今料過關

【明報專訊】恒地（0012）2021年底以破紀錄價508億元購入中環新海濱3號商業地王，去年向城規會申請發展綜合辦公室、商業及零售發展等用途，及略為放寬建築物高度限制，總樓面161.46萬方呎，該申請將在今日城規會審理。

據規劃署文件顯示，該署認為發展方案設計與毗鄰海濱環境相符，設計方案亦可增強視覺效果，在通風方面、視覺等沒有構成負面影響，不反對有關申請，料今日可順利獲城規會通過。

規劃署支持 總樓面逾161萬呎

資料顯示，上述商業地皮面積51.63萬方呎，恒地擬分東、西面兩個地盤發展，西面地盤以地積比率3.13倍發展商業樓面部分，擬建3幢6至10層高物業，寫字樓主要在第2及3座。東面地盤則屬非商業樓面部分，發展地積比率約0.48倍，擬建低層園景行人平台，並在平台下提供商業設施，包括重置後的天星鐘樓，建築物高度由原來的16米，申請放寬56%至25米，有別於西面建築物，東面建築物樓高僅1至2層。

整個項目總樓面約161.46萬方呎，當中零售樓面佔92.33萬方呎（佔57%），商廈樓面約69.13萬方呎（佔43%），另設約30.95萬方呎公眾休憩空間。

另新界北區錄大額地皮買賣成交。資料顯示，粉嶺皇后山與流水響之間、布格仔路以南一幅地皮，即粉嶺流水響丈量約份第85約地段第612號G分段用地，佔地約7.7萬方呎，上月底9375萬售出，項目位於「康樂」用途地帶，曾獲批作臨時車輛、機器及建築器材修理工場。新買家為豐盛鋼鐵有限公司，原業主為亞洲聯合基建（0711）或相關人士，1997年2050萬元購入，帳面獲利7325萬元或逾3.5倍。

[香港地產]

相關字詞﹕中環新海濱商業地 城規會 恒地

上 / 下一篇新聞

KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
KOKO ROSSO均呎1.8萬 1房554萬起 今年新盤頭炮 較兩年半前1期首批呎價低一成
發展商先求量追去年失地
發展商先求量追去年失地
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
靄華押業相關人士1880萬購好運中心舖
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
渣打多賺34%遜預期 回購增至78億 洪丕正看好收入續升 料內房最差已過
股息率僅2厘 落後港英銀行股
股息率僅2厘 落後港英銀行股
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
東亞純利跌17% 內房累貸款撥備59億
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
珠寶鑽石展獲逾2300企參展
港府完成發售首批8億代幣化綠債
港府完成發售首批8億代幣化綠債
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
兗煤澳洲：受煤炭限價影響
恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署
恒指終止四連跌 21000關未企穩 分析：留意能否守穩20400點才部署
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
傳增派息比率帶動 三大中資電訊股破頂
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
中證監澄清新指引 耀才恢復內地客交易
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
匯豐上調內地今年經濟增長預測至5.6%
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
港宏利去年新業務價值跌27% 擬美加回購5570萬股 規模縮四成
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
內房「接力貸」升級 伙子女共同借貸可還款至百歲
亞洲私募股權前景審慎樂觀
亞洲私募股權前景審慎樂觀
裕承科金伙OSL戰略合作
裕承科金伙OSL戰略合作
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
內地人萬億吸美政府機構債 沽美國債套983億 尋求更高收益率
美PPI按月升0.7%超預期
美PPI按月升0.7%超預期
比特幣撲2.5萬美元 半年高
比特幣撲2.5萬美元 半年高
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
富達逆市增聘4000人 集中客服及技術職位
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
張兆聰：大巿飈後升幅收窄 聯想破位可吼
方保僑：人工智能掀爭霸戰
方保僑：人工智能掀爭霸戰
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
植耀輝：收息股選擇多 領展勿急撈底
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
技術取勝：歐舒丹料21.5元沽壓大
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
盧駿匡：倘公用股顯著做好 屬短期見頂信號
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
劉思明：AIGC概念考驗投資者想像力
周顯：港元脫鈎三種可能情况
周顯：港元脫鈎三種可能情况
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
譚新強：美歐股市強勁 是否藍鳥或將來臨
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
湯文亮：爭提高債務上限 美國做戲做全套
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
中國買家疫後追捧 倫敦豪宅料漲價
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
NOVO 2B期主打細戶 樓下設商場
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍
40萬呎會所園林 洋溢北歐氛圍