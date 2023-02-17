恒地中環地王項目今料過關

據規劃署文件顯示，該署認為發展方案設計與毗鄰海濱環境相符，設計方案亦可增強視覺效果，在通風方面、視覺等沒有構成負面影響，不反對有關申請，料今日可順利獲城規會通過。

規劃署支持 總樓面逾161萬呎

資料顯示，上述商業地皮面積51.63萬方呎，恒地擬分東、西面兩個地盤發展，西面地盤以地積比率3.13倍發展商業樓面部分，擬建3幢6至10層高物業，寫字樓主要在第2及3座。東面地盤則屬非商業樓面部分，發展地積比率約0.48倍，擬建低層園景行人平台，並在平台下提供商業設施，包括重置後的天星鐘樓，建築物高度由原來的16米，申請放寬56%至25米，有別於西面建築物，東面建築物樓高僅1至2層。

整個項目總樓面約161.46萬方呎，當中零售樓面佔92.33萬方呎（佔57%），商廈樓面約69.13萬方呎（佔43%），另設約30.95萬方呎公眾休憩空間。

另新界北區錄大額地皮買賣成交。資料顯示，粉嶺皇后山與流水響之間、布格仔路以南一幅地皮，即粉嶺流水響丈量約份第85約地段第612號G分段用地，佔地約7.7萬方呎，上月底9375萬售出，項目位於「康樂」用途地帶，曾獲批作臨時車輛、機器及建築器材修理工場。新買家為豐盛鋼鐵有限公司，原業主為亞洲聯合基建（0711）或相關人士，1997年2050萬元購入，帳面獲利7325萬元或逾3.5倍。

[香港地產]