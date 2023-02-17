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沙田馬鞍山荃灣半月二手齊錄百宗成交

【明報專訊】樓市交投活躍，多區二手僅約半個月已錄逾百宗成交。中原高級區域董事歐偉基表示，沙田及大圍區本月上半月暫錄逾100宗成交，較上月同期升約15%。另外，代理資料顯示，馬鞍山本月上半月亦約百宗二手成交，按月升約23%。至於荃灣本月上半月則錄約116宗二手成交，與上月同期相若。

太古城半月19宗 單日3成交

此外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，日前單日連錄3宗成交，本月上半月累錄19宗成交。中原高級區域營業董事張光耀指，位於鳳山閣中層F室，實用582方呎，2房則王間隔，以990萬元易手，實呎17,010元。原業主2016年960萬元買入，連使費計料實際微蝕離場。

康樂園4600萬沽 半年漲價百萬

市場消息透露，大埔康樂園上月零成交，但本月暫已錄3宗，其中5街雙號洋房，實用約2579方呎，連約3233方呎花園，原則5房1套間隔，連車庫及花園，以約4600萬元易手，實呎17,836元。原業主2007年以約2638萬元購入，持貨約16年帳面獲利1962萬元或74%。據悉，同類單位去年8月以4498萬元成交，反映成交價反彈逾百萬元。

中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城晉海第2B座高層A室，實用1066方呎、4房1套連工作間，望海景，以1778萬元易手、實呎16,679元；對上同類成交為單位對上一層A室，同為1066方呎，今年1月1670萬元易手、實呎15,666元，是次成交價比當時高108萬元或6%。上述新成交原業主2017年約2117.05萬元一手購入，帳面蝕逾339萬元或16%，但由於當時發展商提供優惠，料原業主有機會平手離場。

[香港地產]

相關字詞﹕馬鞍山 荃灣 沙田 太古城 晉海 名城 成交回升 樓市回升

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