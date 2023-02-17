經濟
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飛鵝山道三號開齋 1號屋1.7億易手

【明報專訊】本月上半月新盤成交累錄約430宗之際，大額豪宅持續錄得成交。中海外（0688）旗下已屆現樓的飛鵝山道三號，錄得項目推出兩年來首宗成交，以1.6947億元售出1號屋；洋房實用3766方呎，屬4房4套間隔，另連花園和天台等、折合實呎4.5萬元，買家成交期90日。

澐璟連沽2伙吸金1.16億

屬低密度豪宅飛鵝山道三號設有5幢洋房，其中4幢實用均為3525方呎，上述1號屋實用3766方呎，為項目面積最大一幢。華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日亦連沽2伙、吸金1.16億元；成交單位包括第1座5樓A室，實用2088方呎4房3套戶，連雙車位以9126.55萬元售出、實呎4.37萬元，買家成交期180日；另第6座25樓B室，實用781方呎3房戶，成交價2533.95萬元、實價3.24萬元，買家成交期720日。澐璟去年底推出至今累售65伙、套現逾32億元。

百利保（0617）牽頭、已屆現樓的沙田九肚富豪．山峯，售出第3座3樓B室、實用2042方呎4房間隔，成交價4618萬元、實呎2.26萬元。富豪物業代理董事衞振聲指，富豪．山峯已累售71伙分層戶和洋房，套現逾41億元。

NOVO LAND 2B期擬下周開價

至於市場焦點新盤、樓花期長約16個月的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，昨日首度開放示範單位予傳媒參觀。新地副董事總經理雷霆稱，最快下周初開價，爭取本月內推售，今日將開放另一個新示範單位予傳媒及代理參觀。雷霆表示，近期二手市場成交價持續上升，一手市場交投亦活躍，非常適合開售大型新盤，相信NOVO LAND第2B期可錄理想銷情。

[香港地產]

相關字詞﹕NOVO LAND第2B期 富豪．山峯 澐璟 飛鵝山道3號

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